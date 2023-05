En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin et annoncé dans les plans du PSG, ainsi que des clubs anglais, Adrien Rabiot aurait pris une décision.

Mercato PSG : Adrien Rabiot va quitter la Juventus Turin

Après quatre saisons passées en Serie A, Adrien Rabiot s’apprête à quitter les rangs de la Juventus Turin comme il est venu à l’été 2019. En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par le journaliste Nico Schira, le milieu de terrain âgé de 28 ans aurait pris la résolution de ne pas parapher un nouveau bail en faveur de la Vieille Dame, et donc de s’en aller gratuitement au terme de son engagement actuel, le 30 juin prochain.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et plusieurs clubs anglais, l’international français voudrait relever un nouveau challenge la saison prochaine. D’autant que la Juve ne disputera pas la Ligue des Champions 2023-2024. Toujours selon le spécialiste mercato italien, Adrien Rabiot aurait même déjà tranché concernant sa prochaine destination.

Mercato PSG : Adrien Rabiot en route pour la Premier League ?

Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues, Adrien Rabiot a réalisation une excellente saison au plan personnel. Ses performances ont d’ailleurs attiré l’attention de plusieurs autres grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, son club formateur. En pleine réflexion sur l’ossature de l’effectif de la saison à venir, les dirigeants parisiens aimeraient faire revenir le Duc lors du prochain mercato estival.

Toutefois, un retour en Ligue 1 ne serait pas forcément une option prioritaire pour le vice-champion du monde 2022. En effet, Nico Schira assure qu’Adrien Rabiot aurait pour objectif de rejoindre la Premier League cet été. Après un passage raté à ses débuts du côté de Manchester City en 2008, le compatriote de Kylian Mbappé aimerait venir s’imposer dans le championnat anglais. Et cela tombe bien puisque le manager de Manchester United, Erik ten Hag, ferait de sa signature un objectif important.

Déjà en contacts l'été dernier, Erik ten Hag et Rabiot ont pu se reparler ces dernières semaines, à l'initiative du technicien néerlandais. Et selon L’Équipe et RMC Sport, le désir est réciproque entre Adrien Rabiot et les Red Devils. Pour autant, rien n’est encore fait entre les deux parties et d’autres pensionnaires de Premier League comme Tottenham, Liverpool et Newcastle United tenteraient aussi leur chance avec Rabiot. Le PSG est donc prévenu.