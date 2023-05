Une cagnotte a été lancée par des supporters du Clermont Foot 63 pour remercier Maximiliano Caufriez, le défenseur central clermontois, pour sa brillante saison. Cette initiative vise à soutenir une association dont Caufriez est le parrain, un foyer de vie destiné aux jeunes handicapés en Belgique.

L'idée a pris forme à partir d'une plaisanterie, comme l'explique Guillaume, l'un des animateurs du compte Twitter Space CF63. "En rigolant, nous avons pensé à créer une cagnotte pour payer son transfert", s'amuse-t-il dans un article publié par France Bleu. En effet, Maximiliano Caufriez est actuellement prêté avec option d'achat par le Spartak Moscou, mais l'opération semble financièrement difficile pour le Clermont Foot.

Cependant, le samedi 27 mai, après le dernier match à domicile du Clermont Foot, Guillaume et ses amis ont eu l'occasion de rencontrer le défenseur et de lui demander s'il parrainait une association. "Cela nous a immédiatement interpellés, nous avons donc décidé de créer une cagnotte, ce sera notre façon de le remercier", dit-il. Les fonds collectés seront ensuite versés à ce foyer de vie situé à Hyon, en Belgique.

"Nous avons été touchés et nous espérons que cela touchera les gens", explique Guillaume. En quelques heures seulement, la cagnotte avait déjà récolté près de 300€. Bien que cela ne soit pas suffisant pour financer le transfert du défenseur central, cela aidera néanmoins ce foyer de vie à réaliser des projets avec les adolescents handicapés.

Cette belle initiative des supporters démontre l'appréciation et la reconnaissance envers Maximiliano Caufriez pour ses performances tout au long de la saison. Au-delà de ses prouesses sur le terrain, il est également salué pour son engagement en tant que parrain d'une association en faveur des jeunes handicapés.

Le geste de ces supporters témoigne de l'importance de reconnaître et d'encourager les actions positives des sportifs professionnels en dehors des terrains de jeu. Maximiliano Caufriez, en acceptant d'être le parrain de cette association, a montré qu'il se soucie de la société et qu'il est prêt à utiliser sa notoriété pour faire une différence.

La générosité des supporters et leur volonté de soutenir ce foyer de vie sont à saluer. Non seulement ils honorent Maximiliano Caufriez, mais ils contribuent également à améliorer la vie des jeunes handicapés. Leur mobilisation rapide et la somme déjà récoltée en quelques heures témoignent de l'impact positif qu'une communauté unie peut avoir.