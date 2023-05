Alors que Luis Campos est attendu de pied ferme sur le prochain mercato, le PSG est en passe de finaliser la vente d'un attaquant.

Mercato PSG : Mauro Icardi à Galatasaray contre 10 millions d'euros ?

Prêté à Galatasaray par le PSG l'été dernier, Mauro Icardi est bien parti pour rester en Turquie. D'après les informations révélées par Le Parisien, le club turc serait prêt à consentir d'importants efforts financiers pour permettre de boucler rapidement l'opération, et s'attacher les services de l'attaquant argentin de manière définitive.

Toujours selon la source, les discussions entre les deux parties auraient d'ores et déjà débuté. Et en cas d'accord définitif, le Paris Saint-Germain pourrait récupérer une somme de 10 millions d'euros. Un montant loin des 70 millions dépensés le 31 mai 2020 lorsque le club de la capitale a levé son option d'achat, mais qui reste tout de même une rentrée d'argent non négligeable pour la direction parisienne.

En 24 matches toutes compétitions confondues avec Galatasaray, Mauro Icardi s'est offert 20 réalisations, ainsi que 8 passes décisives, des statistiques plus que satisfaisantes pour un joueur en manque de confiance au moment de son arrivée en Turquie.

Quelle attaque au PSG la saison prochaine ?

Il ne devrait donc pas y avoir de retour de Mauro Icardi cet été. Avec le départ de Lionel Messi qui se précise, et Neymar qui ne semble plus désiré par sa direction, le PSG pourrait cruellement manquer d'attaquant. De ce fait, pour renforcer ce secteur de jeu, et mettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions possibles, Luis Campos a plusieurs noms en tête. Randal Kolo Muani est particulièrement apprécié par le club de la capitale, qui attend de savoir ce que va décider le joueur formé à Nantes concernant son avenir.

Victor Osimhen est également dans les petits papiers de Luis Campos, mais Naples demande a minima 150 millions d'euros, et l'attaquant nigérian semble privilégier la Premier League à l'heure actuelle. Enfin, Harry Kane est également associé au Paris SG ces dernières semaines, mais le dossier s'annonce également complexe. La direction parisienne va donc devoir cravacher pour espérer s'offrir un attaquant de classe mondiale l'été prochain.