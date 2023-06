Le 01 juin 2023 à 07:05

À son arrivée à la tête de l'équipe du FC Nantes, l'entraîneur Pierre Aristouy a suscité de nombreux espoirs chez les joueurs. Cependant, après une série de résultats décevants, certains se demandent si les joueurs soutiennent toujours leur entraîneur.

Lors de son arrivée au club, Pierre Aristouy a apporté avec lui un style de jeu novateur et des méthodes d'entraînement modernes. Les joueurs étaient enthousiasmés par cette nouvelle approche et semblaient pleinement engagés à suivre les directives de leur nouvel entraîneur. Ses trois premiers matches, malgré leurs résultats décevants, paraissaient prometteurs.

Pierre Aristouy, déjà la grogne au FC Nantes ?

Mais aucune victoire en trois matches alors qu’il arrive déchargé de la mauvaise pression qui pesait Antoine Kombouaré commence à provoquer des interrogations. Certains joueurs expriment leur frustration face à cette situation et commencent à douter des méthodes d’entraînement d'Aristouy.

Certains estimeraient en privé que les séances d'entraînement manquent de structure et que les consignes tactiques sont floues.

Cependant, malgré ces critiques, il est important de souligner que tous les joueurs ne remettent pas en question le leadership d'Aristouy. Certains continuent de le soutenir totalement et sont convaincus qu’il parviendra à sauver le club par une victoire face à Angers SCO samedi. Sa courte période d'adaptation justifie pour le moment ses faibles résultats.

De plus, il convient de noter que les joueurs ont également une part de responsabilité dans les performances de l'équipe. Ils doivent assumer leurs propres erreurs et travailler ensemble pour trouver des solutions. Le soutien envers l'entraîneur est essentiel pour maintenir une cohésion au sein de l'équipe et favoriser la confiance nécessaire pour éviter la relégation en Ligue 2.