Prêté à un club de Ligue 2 en décembre 2022, un joueur indésirable à l’ASSE voit sa situation se compliquer. Son prêt ne serait pas concluant.

Mercato ASSE : Yvann Maçon ne serait pas conservé par le Paris FC

Ne rentant pas dans les plans de Laurent Batlles, Yvann Maçon avait quitté l’ASSE en décembre 2022 sous la forme d’un prêt. Il avait rejoint le Paris FC (Ligue 2) jusqu’à la fin de la saison. Pendant sa pige dans la capitale, le défenseur avait réglé ses comptes avec la direction et le staff technique stéphanois dans des propos très durs. « On m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. Il était nécessaire de quitter l’AS Saint-Etienne. Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à l’ASSE », avait-il martelé dans Le Parisien.

L’arrière droit espérait ne plus revenir chez les Verts où il a encore une année de contrat jusqu’au 30 juin 2024. Mais à sa grande surprise, il est fort probable qu’il ne reste par au Paris FC. Selon les indiscrétions de But Football Club, les Parisiens ne souhaitent pas conserver Yvann Maçon à l’issue de son prêt peu satisfaisant. « Il ne devrait pas rester dans le club de la capitale » comme l’annonce la source, qui évoque « un retournement de situation » relativement à la tendance initiale.

Mercato ASSE : Yvann Maçon vers un transfert forcé ou un départ libre

Si l'on s'en tient aux informations du média, l'ASSE devrait trouver un point de chute au natif de Baie-Mahault (Guadeloupe) pendant le mercato d'été. A défaut d'un nouveau prêt avec une option d'achat ou un transfert direct, les parties devraient d'accorder sur les termes d'une séparation à l'amiable, vu que le joueur de 24 ans ne veut plus jouer sous le maillot vert.

Pour mémoire, Yvann Maçon a rejoint l’ASSE en janvier 2020 en provenance de l’USL Dunkerque alors en National. Selon Transfermarkt, les Stéphanois ont versé près d’une demi-million au club nordiste pour le recruter. Le Guadeloupéen avait signé un contrat pro de trois ans jusqu’en juin 2023, mais ce bail avait été prolongé en juin 2021, d’une saison supplémentaire.