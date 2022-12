ASSE Mercato : Yvann Maçon justifie son départ de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2022 à 19:51

Yvann Maçon va finir la saison loin de l’ ASSE. Il a rejoint le Paris FC, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le défenseur justifie son choix.

Alors que le mercato hivernal n’est pas encore ouvert, l’ ASSE et le Paris FC ont déjà trouvé un terrain d’entente, pour le prêt de Yvann Maçon. Comme annoncé, le défenseur de l’AS Saint-Etienne a signé avec le club de la capitale, ce jeudi 8 décembre. Il s’est engagé pour six mois. Dans un communiqué officiel, le club ligérien a confirmé un accord avec le PFC, pour le prêt de l’arrière latéral droit. Selon la précision des deux clubs, le prêt du joueur de l’ ASSE n’est pas assorti d’une option d’achat. « Le Paris FC et l’AS Saint-Etienne sont tombés d’accord pour le prêt sans option d’achat d’Yvann Maçon. À la recherche d’un nouveau souffle, le latéral droit rejoint le club de la Capitale jusqu’en juin 2023. Il portera le numéro 8 », ont communiqué les Parisiens.

ASSE Mercato : Yvann Maçon évoque un choix sportif et un projet intéressant

Yvann Maçon finira donc l’exercice 2022-2023 à Paris. Le natif de Guadeloupe a expliqué son choix dans la foulée de sa signature officielle. « Rejoindre le Paris FC, c’est d’abord un choix sportif. C’est un club que je suis depuis plusieurs années. Le projet est très intéressant. J’ai eu le directeur sportif, Frédéric Hébert au téléphone. Son discours m’a convaincu. J’arrive ici avec l’ambition de faire une bonne seconde partie de saison avec mes nouveaux coéquipiers », a-t-il justifié.

Le défenseur de 24 ans a fait partie de l’équipe de l' ASSE reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière. Il avait pris part à 22 matchs en Ligue 1, en plus du match aller des barrages contre l’AJ Auxerre (1-1), et il avait été titulaire 19 fois. Cette saison, le N°27 des Verts bénéficiait de la confiance du nouvel entraineur Laurent Batlles, qui l’a titularisé 10 fois. Yvann Maçon a même été décisif. Il a marqué 3 buts et a délivré une passe décisive, en 12 matchs disputés avec Saint-Etienne.