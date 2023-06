La vente OM continue de surplomber l’actualité de l’Olympique de Marseille. Les Saoudiens annoncés aux trousses de Frank McCourt seraient bien là malgré la multiplication des pistes.

Les Saoudiens rechercheraient bien un club à racheter

Pour redevenir le plus grand club de football français, l’OM doit confier son destin à une entité autre que Frank McCourt. Le milliardaire américain, malgré ses efforts financiers, n’est pas assez ambitieux et investi pour faire de l’Olympique de Marseille un grand club européen. Le champion d'Europe 93 est à ce jour le club de football le plus prestigieux de France, grâce justement à ce titre qu'il est seul à avoir dans l’hexagone.

Si le Qatar s’est offert le PSG par l’entremise de l’ancien Président français Nicolas Sarkozy, l’Arabie Saoudite, elle, cherche également à prendre le contrôle d’un grand club européen, pourquoi pas français, pour renforcer sa notoriété. Après le projet, certes long, mais finalement réussi en Angleterre avec Manchester City qui pourrait gagner sa première Ligue des champions dans deux semaines, les Saoudiens ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, d'autant plus qu'ils ont aussi racheté Newcastle United. Ils aimeraient, selon Georges Malbrunot sur RMC, s’offrir une nouvelle formation de football.

Autant dire que le pays le plus riche du Moyen-Orient n’a pas fini de faire parler de lui dans la vente OM. Il est vrai que les pistes pour le contrôle du club phocéen se multiplient. On parle parfois d'investisseurs indiens pour la reprise de l’OM. En France, Rodolphe Saadé, nouveau sponsor du club olympien à travers sa société CMA CGM, est cité comme possible repreneur du club. Mais tant que le club phocéen n’aura pas été racheté par un nouvel investisseur, le nom des Saoudiens qui rechercheraient la meilleure équipe à contrôler reviendra dans l’actualité marseillaise.