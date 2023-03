Publié par Gary SLM le 17 mars 2023 à 19:13

Une certaine agitation entoure l'avenir de l'Olympique de Marseille. Selon une enquête, la vente OM à des investisseurs saoudiens serait imminente. La situation reste néanmoins incertaine, mais cela fait pratiquement deux ans que des informations à ce sujet circulent. Les détails de l'accord ne sont pas encore connus.

Ça bouge toujours pour la vente de l'OM

Souvenez-vous, cela fait concrètement deux ans que le journaliste Thibaud Vézirian soutient qu’une vente OM est en négociation. Malgré les démentis du clan McCourt, assurant qu'il n'y a aucune négociation à cet effet, notre confrère passé par LCI, l’Equipe et qui travaille maintenant pour le quotidien La Montagne est constant dans ses affirmations.

Avant l’entrée de Thibaud Vézirian dans le dossier de la vente de l’OM, le journaliste de terrain Georges Malbrunot, opérant dans les pays arabes, avait évoqué l’intérêt de riches Saoudiens pour l’Olympique de Marseille. Selon lui, ces derniers, désireux de concurrencer le PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar, seraient porteurs d’un projet XXL.

Sauf que plusieurs mois sont passés et rien, le rachat de l’OM ne s’est pas traduit dans les faits. Georges Malbrunot s’est même débranché du sujet. Le journaliste informé sur les milieux d’affaires au Moyen-Orient a littéralement laissé le dossier à Thibaud Vézirian et à Romain Molina.

L'enquête de Thibaud Vézirian sur la Vente OM

Mais Thibaud Vézirian ne lâche pas. Le journaliste est revenu sur le sujet de la vente de l’Olympique de Marseille dirigé par Pablo Longoria. Grâce à ses sources consultées dans le cadre de son enquête sur l'Olympique de Marseille, il assure que la vente va se faire.

Même si le contrat de sponsoring passé par la société CMA CGM de l'homme d'affaires Rodolphe Saadé avec le club phocéen fait courir la rumeur de son possible rachat de l'OM, Thibaud Vézirian maintient ses informations de sources bien informées. Le nom de cette société devrait pourtant bien s'afficher sur le maillot du club, une façon pour Rodolphe Saadé de poser un premier pas vers le contrôle de l'équipe, mais non. C'est du Proche-Orient que devraient venir les futurs patrons du club olympien.

Lors de son échange avec Team Footballnone, il a expliqué que de nombreuses personnes, "journalistes compris" ont été rassurés par ses informations sur le dossier. "C’est assez évident et inéluctable avec tout ce qui se passe encore actuellement", affirme-t-il avant d'avouer qu'il n'était « pas voué à réaliser ce type d’enquête », mais que le dossier est venu à lui. Dès lors, il s'est promis « d’aller au bout par honnêteté vis-à-vis des supporters de ce club.»

Parlant justement des supporters de l'équipe phocéenne, ils sont plus que pressés de voir partir l'homme d'affaires américain Frank McCourt pour les plus ambitieux saoudiens annoncés par les différents journalistes. Pour soutenir la forte ambition des supposés futurs propriétaires du club marseillais, certains journalistes avaient fait glisser le nom de Zinédine Zidane comme possible coach de l'équipe marseillaise.

Aujourd'hui, rien ne dit que le technicien de 50 ans a réellement été approché dans ce cadre. Il se rapporte plutôt que le PSG cherche à le recruter avant de libérer Christophe Galtier, en difficultés depuis le début de la saison.