Dans la vente OM, après une première offre refusée par Frank McCourt, l’Arabie Saoudite va faire une seconde offre pour empêcher l’Inde de lui piquer le club phocéen.

Le passage de l’OM sous pavillon saoudien se rapproche clairement. De riches hommes d’affaires d’Arabie Saoudite avaient fait une première proposition de rachat de l’Olympique de Marseille à l’Américain Frank McCourt. Cette offre était de 200 millions d’euros et nous étions en 2020. Le Bostonien avait refusé cette proposition, espérant percevoir beaucoup plus dans la vente de l’équipe marseillaise achetée 45 millions d'euros à Margarita Louis-Dreyfus. C’est le média i24NEWS, qui fait cette révélation sur le club phocéen.

Guerre ouverte entre Saoudiens et Indiens pour le rachat de l'OM

Sauf que les choses ont bien changées, y compris dans l’esprit de Frank McCourt. L’américain espérait relancer assez rapidement le club phocéen et même lui faire gagner quelques trophées avant de le revendre plus cher. Mais 7 ans après sa prise de contrôle du club et quelques centaines de millions d’euros injectés pour le promouvoir, il réalise qu’il est encore loin de changer le statut de l’équipe marseillaise.

Forcément, et malgré ses démentis d’une volonté de se séparer du club, Frank McCourt se dispose à étudier les offres pour le rachat de l’OM. Dernièrement, des hommes d’affaires venus de l’Inde ont été annoncés aux trousses de l’Olympique de Marseille, ce qui a réveillé l’appétit des Saoudiens intéressés par le club depuis quelques années déjà.

Le journaliste de la chaine affirme qu'une "les Saoudiens veulent percer eux aussi en Europe où ils possèdent déjà 3 clubs Newcastle, Chelfield en Angleterre et Almeria en Espagne. Maintenant c'est du dossier marseillais qu'on entend à nouveau parler. L'OM avait refusé il y a 2 ans une offre d'achat de 200 millions d'euros par les Saoudiens, mais ces derniers vont encore augmenter la mise et cette fois le propriétaire du club Frank McCourt pourrait céder parce que l'OM n'a pas été une très bonne affaire financière pour lui."

Comme le dit la chaine de télévision basée en Israël, et face à la menace de l’Inde de racheter le club, l’Arabie Saoudite aurait réactivé le projet de rachat de l’OM. La vente OM devrait donc être pour bientôt puisque ces derniers prépareraient cette nouvelle proposition à envoyer à Frank McCourt. Objet d’une bataille entre hommes d’affaires saoudiens et indiens, l’Olympique de Marseille pourrait changer de dimension dans les prochaines années en cas de vente.

Aussi bien les Saoudiens que les Indiens arriveraient à sa tête avec un immense projet de le développer à l’international. Marseille qui garde le statut de club le plus prestigieux de France, grâce à la Ligue des champions reportée en 1993, pourrait redevenir un géant du football français face au PSG et un club qui hyperimportant en Europe.