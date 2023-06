Suite à l’agression du petit Kenzo en marge du choc Ajaccio-OM, la police a ouvert une enquête afin de déterminer les coupables. Un premier bilan est tombé.

Ajaccio-OM : Une soirée cauchemardesque pour le petit Kenzo

Le petit Kenzo, jeune garçon courageux atteint d'un cancer du cerveau qui affecte sa vision, a malheureusement vécu un week-end cauchemardesque en Corse. Alors qu'il assistait à la rencontre entre l'AC Ajaccio et l'Olympique de Marseille (0-1) samedi soir, il a été pris à partie par des supporters, simplement parce qu'il portait le maillot de son équipe préférée, l’OM.

Cet acte de violence inexcusable a choqué de nombreuses personnes et provoqué une vive réaction de la part des autorités et de la communauté. Kenzo, âgé seulement de 8 ans, a déjà enduré d'innombrables épreuves en raison de sa maladie. Son combat quotidien contre le cancer est déjà assez difficile, mais cette agression barbare et gratuite ajoute une couche de traumatisme supplémentaire à sa vie.

Les conséquences physiques et psychologiques de cette attaque pourraient laisser des séquelles durables chez ce jeune garçon innocent. Les services de police ont alors rapidement pris en charge l'affaire et travaillent pour identifier les auteurs de cet acte déplorable. Et les premiers résultats de l’enquête sont connus.

Trois à quatre personnes impliquées dans cette agression

Interrogé par RMC Sport, le procureur d'Ajaccio, Nicolas Septe, a en effet indiqué que "trois à quatre personnes étaient impliquées" dans cette agression. Il est crucial que les responsables soient traduits en justice et que des mesures strictes soient prises pour empêcher de tels incidents à l'avenir.

Cet incident honteux souligne également le besoin urgent de promouvoir le respect, la tolérance et la solidarité dans l’univers du football et les autres activités. Le football, en tant que sport populaire et passionné, doit servir de vecteur d'unité et de fraternité, rassemblant les gens autour d'une passion commune plutôt que de les diviser.

Il est important de rappeler aussi que la majorité des supporters sont respectueux et passionnés. Bon nombre d’entre eux ont condamné cet acte de violence sur le petit Kenzo. Des gestes de solidarité et de soutien ont afflué de toutes les parties envers le jeune garçon et sa famille, démontrant que la compassion et l'empathie prévalent dans la société.

La Ministe Amélie Oudéa-Castéra condame ces violences

Pat ailleurs, Amélie Oudéa-Castéra a réagi à cette agression sur le petit Kenzo et sa famille. La ministre des sports condamne fermement ces violences "absolument intolérables". Elle a également salué la réaction du club d’Ajaccio "pour dénoncer l’horreur de ce geste" et va tenter d’échanger avec le petit garçon. "Je vais essayer d’échanger avec lui dans la matinée, dans la petite demi-journée. Ces événements sont inadmissibles", a-t-elle conclu dans des propos rapportés par le quotidien sportif.