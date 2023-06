Courtisé par de nombreuses écuries européennes en vue du mercato estival, Marcus Thuram aurait choisi le PSG pour son avenir.

Mercato PSG : Marcus Thuram veut signer au Paris SG

Il figure sur la short-list de Luis Campos pour le mercato estival, et sa décision semble déjà prise concernant son envie de venir au Paris Saint-Germain. D'après les informations révélées par Le Parisien, l'attaquant français de 25 ans veut signer au PSG cet été, et en a déjà informé ses proches. Toujours selon la source, il considérerait le club francilien comme étant le parfait tremplin pour changer de dimension et atteindre ses ambitions qui sont de jouer au plus haut niveau.

Après quatre années passées sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram est un joueur libre sur le marché des transfert, lui qui a refusé de prolonger avec le pensionnaire de Bundesliga. Une véritable aubaine pour le Paris Saint-Germain, à la recherche d'un attaquant de classe mondiale pour mettre Kylian Mbappé dans les meilleurs conditions. Attention tout de même, car l'Inter Milan et l'Atlético Madrid sont également à l'affût.

Le PSG prend contact, Mbappé également dans les négociations

D'après les informations révélées par L'Équipe, les contacts sont pris entre le Paris Saint-Germain et Marcus Thuram. La source indique que les échanges sont extrêmement positifs, et que le Français est attiré à l'idée d'occuper le poste d'avant-centre du club de la capitale. Autre information mentionnée par le quotidien sportif, Kylian Mbappé est également dans les négociations pour définitvement faire basculer la balance du côté du PSG.

En effet, le numéro 7 parisien est proche de Marcus Thuram, et sa présence dans le dossier pourrait avoir un impact positif sur l'issue finale de cette affaire qui semble désormais en très bonne voie à Paris. L'Euro 2024, qui se jouera l'année prochaine, est également un élément qui est pris en compte chez l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, lui qui a participé à la dernière Coupe du monde avec l'Équipe de France, en réalisant de belles entrées, notamment lors de la finale.