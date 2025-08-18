Mercato OM : Deux cracks attendus à Marseille !

La direction de l’OM n’a pas encore terminé ses emplettes pendant ce marché des transferts. De nouvelles pépites vont arriver à Marseille.

Mercato OM : Mehdi Benatia cible d’autres pépites ?

Défaite de l’OM contre Rennes pour ouvrir la saison. Les dirigeants marseillais accélèrent pour s’offrir de nouvelles pépites. Deux à trois renforts doivent arriver rapidement. Un milieu, un ailier. Peut-être plus. Depuis le début du mercato, Marseille bouge. Le club ne veut pas s’arrêter. Medhi Benatia, au micro de Ligue1+, l’a répété : au moins trois recrues sont attendues.

Lire aussi : Mercato OM : L’appel du pied d’un buteur à Marseille

À voir

FC Nantes : La tension monte au FCN !

Défenseur central, ailier droit, milieu, voire un latéral gauche. Voilà les cibles. Mais la hiérarchie des priorités change. Contrairement à ce que l’on pensait, Joel Ordonez n’est pas forcément le dossier numéro un. Selon Jeunes Footeux, la vraie priorité dépend d’un départ. Si Jonathan Rowe est vendu, l’OM réinvestira.

Deux noms sortent aussitôt : Edon Zhegrova et Ismaël Bennacer. Bennacer, pour renforcer un milieu déjà occupé par Hojbjerg, Gomes et Rabiot. Zhegrova, pour soulager Greenwood et offrir de nouvelles options à De Zerbi. À droite de l’attaque, l’ailier lillois pourrait libérer Greenwood pour un rôle plus axial.

Lire aussi : Mercato : La Juventus Turin écoeure l’OM pour un plan à 15M€

À voir

Mercato PSG : Direction l’Espagne pour Carlos Soler ?

Joel Ordonez, lui, attend. Le défenseur a donné son accord, mais Bruges réclame encore des garanties financières. Le dossier bloque. En attendant, la fin du mercato s’annonce mouvementée à Marseille. Harit, Maupay, Moumbagna, Lirola, Meïté sont tous disponibles, si une offre tombe.