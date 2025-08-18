FC Nantes : La tension monte au FCN !

Ça chauffe entre le technicien du FC Nantes, Luis Castro et son attaquant Matthis Abline. Laissé sur le banc au début de la rencontre face au PSG, le jeune crack pourrait forcer son départ avant la fin du mercato.

FC Nantes vs PSG : Luis Castro explique la décision contre Matthis Abline

Matthis Abline n’a joué qu’une demi-heure face au Paris Saint-Germain, lors de la première journée de Ligue 1. Luis Castro s’en est expliqué. Selon lui, l’attaquant était « un peu blessé ». L’entraîneur portugais a justifié ce choix en conférence de presse. Abline, pourtant attaquant phare des Canaris la saison passée, n’a pas débuté. Castro insiste : le joueur n’était pas prêt.

D’abord, parce qu’il avait raté le dernier match amical contre le Paris FC. Ensuite, parce que Mostafa Mohamed, en grande forme durant la préparation, avait marqué et gagné sa place. Enfin, parce qu’Abline avait repris l’entraînement plus tard que ses coéquipiers.

Un autre élément a pesé : le bras de fer tenté par Abline pour rejoindre le Paris FC. Le joueur de 22 ans, absent des trois premiers matchs de préparation, voulait partir. En vain. Malgré tout, son avenir reste flou. Waldemar Kita l’avait proposé à Marseille pour 50 millions d’euros au début du mercato. Aujourd’hui, l’Eintracht Francfort et Wolverhampton suivent aussi son dossier.

Castro a déjà anticipé son potentiel départ. « C’est un grand joueur. Si un joueur part, nous sommes obligés de regarder le marché. Le club est préparé pour tous les postes. Si un moment, un joueur part, il faut se préparer. Mais il y a des joueurs capables. », a déclaré le coach nantais.