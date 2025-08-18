Mercato PSG : Direction l’Espagne pour Carlos Soler ?

Un nouveau prétendant se positionne pour recruter Carlos Soler avant la fin du mercato estival. La direction du PSG est ouverte aux discussions.

Mercato PSG : Une porte de sortie pour Carlos Soler ?

Carlos Soler est en difficulté au PSG. Le milieu espagnol joue peu, reste sur le banc, et voit son avenir bouché. Prêté à West Ham lors du dernier mercato estival, il n’a pas pu convaincre les Anglais et a donc fait son retour à Paris. Villarreal l’a ciblé, l’a même mis en haut de sa liste. Marcelino le voulait pour combler les départs. Mais Paris a freiné.

Le club de la capitale demande un montant un peu élevé. Pas question de brader un joueur encore sous contrat jusqu’en 2027. Le dossier patine depuis quelques semaines. Pendant ce temps, une autre piste s’ouvre. Selon Marca, l’Atlético Madrid observe de près la situation. Les Colchoneros envisagent une formule plus souple : un prêt d’une saison. Moins de risques, plus de marge pour l’intégrer.

Et Soler, dans tout ça ? Lui, il n’a guère de doutes. Sa situation au PSG l’étouffe. Il verrait d’un bon œil un retour en Espagne, surtout dans la capitale. Madrid, même sous forme de prêt, représente une vraie bouffée d’air. L’avenir de Carlos Soler pourrait se jouer dans les derniers jours du mercato.