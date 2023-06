Désireux d’attirer un numéro 9 de métier pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé, le PSG serait sur le point de conclure avec un international français.

Avec le départ de Lionel Messi et celui possible de Neymar Jr, le Paris Saint-Germain a fait du renforcement de son secteur offensif sa grande priorité pour le mercato estival qui s’annonce. Le club de la capitale aimerait surtout mettre la main sur un numéro 9 pour permettre à Kylian Mbappé d’évoluer aux côtés du pivot qu’il a tant réclamé. Et selon le journaliste Loïc Tanzi, Luis Campos serait proche de réussir un super coup à ce poste.

Mercato PSG : Marcus Thuram déjà promis au Paris SG ?

En effet, selon les informations recueillies par le journaliste de L’Équipe, sauf revirement de dernière minute, Marcus Thuram, en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach le 30 juin prochain, devrait s’engager en faveur du Paris Saint-Germain.

« C'est un profil que le PSG cherche depuis longtemps. En fait le PSG dans son nouveau projet annonce vouloir avoir plus de joueurs français dans son effectif, et plus de joueurs libres pour respecter le fair-play financier et donc essayer de faire un gros coup sur un joueur comme Bernardo Silva en s'octroyant plus de surface financière pour un joueur comme ça. Le premier contact avec Marcus Thuram a eu lieu il n'y a pas si longtemps que cela (…) Le PSG lui a dit "on va te faire une proposition financière, on veut que tu viennes au club". Et lui, ça l'intéresse », a expliqué Loïc Tanzi au micro de La Chaîne L’Équipe.

Toujours selon la même source francilienne, l’attaquant de 25 ans aurait refusé de grosses d’autres clubs européens et plus rien ne s’opposerait à sa venue dans la capitale. « Le PSG lui propose un poste de numéro 9. Il veut jouer à ce poste. Même s'il est polyvalent, il veut s'installer à ce poste de numéro 9 auquel il s'est installé en Allemagne cette saison. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il ne viendrait pas au PSG, même s'il a des offres de l'Atlético de Madrid et de l'Inter Milan. Il a refusé une énorme offre financière de Chelsea cet hiver. Il est Français, il aime le PSG, il aime la capitale, donc je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas », a ajouté Loïc Tanzi.