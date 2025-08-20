ASSE : L’US Boulogne prépare un coup contre Saint-Etienne

Leader de la Ligue 2, l’ASSE est désormais attendu par ses adversaires. C’est le cas de l’US Boulogne, dont l’entraîneur prépare ses joueurs à défier les Verts.

ASSE : Un déplacement-piège à Boulogne-sur-Mer

L’ASSE a pris la tête de la Ligue 2, à l’issue de la deuxième journée, grâce à sa large victoire contre Rodez AF à Geoffroy-Guichard (4-0). Les Verts comptent 4 points et une différence de but de +4. Ils possèdent en ce moment la meilleure attaque du championnat, avec 7 buts marqués en 2 matchs. Ayant pour objectif de retrouver la Ligue 1 immédiatement, Eirik Horneland et son équipe sont bien lancés ver leurs but principal.

Mais en face, leurs adversaires se préparent pour contrer leur plan. Prochain adversaire de l’AS Saint-Etienne, l’US Boulogne Côte d’Opale peaufine sa stratégie pour freiner les Stéphanois dans leur élan. L’entraîneur du club promu en Ligue 2, juste avant la reprise de la saison, a annoncé la couleur à trois jours de la réception des Verts.

Dagneaux prévient l’ASSE : L’USBCO va monter en puissance !

Battu par l’AS Nancy au Stade Marcel-Picot (1-0), l’USBCO espère rebondir face à l’ASSE, samedi (20h). « A Nancy, nous n’avions pas le rythme que pouvait avoir notre adversaire. On va essayer de se mettre à niveau, les recrues comme les anciens, pour franchir un cap », a-t-il prévenu dans La Voix des Sports, tout en soulignant que « l’ambiance sera différente » au stade de la Libération.

Fabien Dagneaux et son équipe attendent donc celle d’Eirik Horneland de pied ferme à Boulogne sur-Mer. Il espère une montée en puissance de ses joueurs face à l’AS Saint-Etienne. « Il faut qu’on gagne en efficacité dans les 30 mètres adverses et aussi dans les nôtres. Plus on monte de niveau, moins il faudra donner de choses », a-t-il demandé.

Il faut rappeler que l’équipe de Boulogne a été repêchée après la rétrogradation administrative de l’AC Ajaccio en National. Elle n’a joué qu’une rencontre en Ligue 2 pour l’instant. Son match contre le SC Bastia est reporté. Les Boulonnais sont donc la lanterne rouge du championnat, mais provisoirement.