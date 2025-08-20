Mercato : Coup de théâtre au PSG, un milieu change de cap

Renato Sanches va une nouvelle fois quitter le PSG durant ce mercato. Attendu pour un transfert en Grèce, sa destination a finalement changé. Le milieu de terrain portugais se dirige en Turquie.

Mercato PSG : Renato Sanches en route pour Trabzonspor

Le mercato du Paris Saint-Germain continue de s’agiter, avec un Renato Sanches proche de la sortie. L’international portugais avait été prêté au Benfica la saison dernière. Et s’il est revenu au PSG cet été, le milieu de terrain de 28 ans s’apprête à quitter une nouvelle fois la capitale. Luis Enrique ne comptant pas sur lui pour cette saison.

Lire aussi : Mercato PSG : Renato Sanches de retour au Portugal ?

Renato Sanches a alors été mis sur le marché de transfert. Et la presse portugaise annonçait qu’il était proche de poser ses valises au Panathinaïkos, en Grèce. Sauf qu’un coup de théâtre vient de se produire. L’ancien joueur du Bayern Munich s’éloigne du club grec pour une autre destination. L’Équipe assure que c’est bien le club de Trabzonspor qui est passe de conclure sa signature.

À voir

ASSE : Entrée dans le capital, que visent les Socios ?

Lire aussi : Mercato : Le PSG se livre sur la situation de Renato Sanches

Les deux clubs intéressés ont formulé une offre de prêt au PSG pour Renato Sanches Malgré la présence de son ex-entraîneur Rui Vitoria au Panathinaïkos, la préférence du joueur irait désormais à la Turquie. L’ancien Lillois semble donc bien partie pour découvrir la Süper Lig durant ce mercato. Un accord pour son transfert est proche d’être scellé