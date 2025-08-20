Mercato OL : Le gros défi de Dominik Greif à Lyon

L’OL a recruté Dominik Greif (28 ans) pour prendre la place de Lucas Perri. Un gros défi pour le gardien de but débarqué du RCD Majorque en Espagne.

Mercato : Greif signe pour prendre la place de Perri

L’OL a procédé à plusieurs transferts cet été pour renflouer ses caisses, comme promis lors de son audience à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Outre Rayan Cherki vendu à Manchester City pour 36,5 M€, le club rhodanien a transféré Lucas Perri (27 ans) à Leeds United, contre une indemnité de 16 M€, hors bonus.

Contraint de trouver un nouveau gardien de but, l’Olympique Lyonnais a préféré Dominik Greif, alors qu’il dispose d’une solution en interne avec Rémy Descamps. Le portier du RCD Majorque a rejoint Lyon lundi. Son transfert a été conclu à 4 M€, plus des bonus d’un montant maximum de 1,2 M€ et ainsi qu’un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value future.

Revenu sur son transfert, l’International slovaque (5 sélections) avoue qu’il n’a pas hésité pour répondre à l’intérêt de l’OL. « Dès que j’ai entendu parler de Lyon, j’ai ressenti quelque chose au fond de moi. Quand tu entends qu’un club aussi important s’intéresse à toi, ça te touche profondément « , a-t-il confié aux médias du club rhodanien.

OL : Dominik Greif réussira-t-il à faire oublier Lucas Perri

Ayant pris la place d’Anthony Lopes la saison dernière, Lucas Perri avait été performant, tant en Ligue 1 qu’en Ligue Europa. Collectivement, l’Olympique Lyonnais avait fini 6e du championnat, synonyme de qualification pour la phase de groupe de la Ligue Europa 2025-2026.

Dans cette même compétition, le Brésilien et ses coéquipiers avaient atteint les quarts de finale face à Manchester United. Sur le plan individuel, Lucas Perri avait réussi 15 clean sheet en 49 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Dominik Greif sera-t-il à la hauteur des performances de son prédécesseur ? Un début de réponse devrait tomber dès ses premières apparitions en Ligue 1. Pour l’instant, il regrette son arrivée un peu tardive à Lyon. « J’aurais aimé arriver plus tôt pour m’intégrer plus vite », a-t-il confié, avant d’évoquer son nouveau défi : celui de s’imposer rapidement dans l’équipe de Paulo Fonseca.

« Pour moi, l’objectif est de m’intégrer le plus rapidement possible, aller le plus vite possible dans la vitesse des entraînements et faire tout ce que l’entraîneur me demandera », a déclaré l’ex-portier majorquin, tout en pormettant de « rendre heureux les supporters ». Notons que Dominik Greif devrait être titulaire face au FC Metz, samedi (21h05), lors de la 2e journée de Ligue 1.