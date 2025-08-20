Mercato ASSE : Batubinsika vers un retour en Belgique ?

L’ASSE cherche toujours une porte de sortie pour Dylan Batubinsika. Il a désormais un nouveau prétendant en Belgique. Va-t-il retourner dans le championnat où il a débuté sa carrière ?

Mercato : Des pistes en Grèce et en Israël pour Dylan Batubinsika

Mis sur le marché par l’ASSE, Dylan Batubinsika est toujours en dehors du groupe professionnel. Il a été laissé à la disposition de l’équipe réserve depuis le début de la Ligue 2, car il n’entre pas dans les plans d’Eirik Horneland. La direction stéphanoise cherche en effet un point de chute au défenseur central, qui refuse de rejoindre des championnats dans le Golfe.

Il est également visé par à l’AEK Athènes et le Panathinaïkos en Grèce, mais aucun de ces clubs ne souhaite s’aligner sur la demande de l’AS Saint-Etienne, selon Le Progrès. Le nom de Dylan Batubinsika a circulé en Turquie un temps, ainsi qu’en Israël ou un intérêt de Hapoël Tel Aviv a été révélé. Il connaît bien le championnat israélien pour avoir joué au Maccabi Haïfa lors de la saison 2022-2023, mais la piste israélienne est restée sans suite.

ASSE : Après Antwerp, le Congolais va-t-il rejoindre Anderlecht

Cette semaine, l’intérêt du RSC Anderlecht pour l’international Congolais (10 sélections) est révélé par Le Progrès. En quête de renfort défensif, le club belge a coché son profil. Toutefois, les dirigeants des Mauves refusent aussi de verser le montant exigé par l’ASSE pour son défenseur de 29 ans, à en croire le journaliste Judicaël Bissardon du quotidien régional.

Il faut noter que Dylan Batubinsika est valorisé à 1,2 M€ par Trasfermartkt. Le montant réclamé par Kilmer Sports Ventures n’est pas connu, mais il est évident que le groupe canadien n’exigera pas un tarif au-dessus de la valeur marchande du joueur, dont le contrat expire en juin 2026 et qu est indésirable à l’AS Saint-Etienne.

Pour rappel, le joueur formé au PSG a démarré sa carrière professionnelle en Belgique, précisément au Royal Antwerp Football Club. Il a disputé 85 matchs avec le club d’Anvers, entre 2017 et 2021. L’idée de se relancer en Jupiler Pro League, un championnat qu’il connaît, pourrait plaire à Dylan Batubinsika.