OM : Rabiot visé par un complot, Benatia réplique avec force

La gestion de l’affaire Adrien Rabiot – Jonathan Rowe continue de faire parler à l’OM. Medhi Benatia a donné sa version des faits, tout en démontant l’existence d’un complot visant l’international français.

OM : Medhi Benatia réplique aux accusations de complot contre Adrien Rabiot

L’ambiance est actuellement tendue à l’OM. Après la mise au point de Pablo Longoria, c’est au tour de Medhi Benatia de s’exprimer sur l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux joueurs ont rapidement été écartés de l’équipe suite à ce conflit dans les vestiaires. Ils vont quitter Marseille dans les jours à venir.

Interrogé par RMC Sport, le directeur du football de l’OM a répliqué aux accusations d’un complot visant à évincer Adrien Rabiot. « Franchement, je ne sais pas quoi répondre à ça » a-t-il déclaré. Medhi Benatia explique néanmoins que la direction marseillaise a fait un effort financier sans précédent pour retenir le milieu de terrain, en lui proposant un salaire historique.

Une perte difficile de l’Olympique de Marseille

« Je ne sais même pas si quelqu’un à l’OM a déjà gagné ce salaire-là », a-t-il précisé. Cette offre contredit l’idée d’une manœuvre visant à se débarrasser d’un joueur de son calibre. Benatia reconnait d’ailleurs que le départ d’Adrien Rabiot sera un coup dur pour Marseille. Car il sera extrêmement difficile de trouver un remplaçant de son niveau avant la fin du mercato.

Toutefois, Medhi Benatia insiste sur le fait que le comportement du joueur est inacceptable. « Il y a des règles pour tout le monde dans le club et tu ne peux pas, comme j’ai dit, regarder à la tête du client ». À l’image du président Pablo Longoria, le dirigeant marocain assure que cette mise à l’écart a été prise pour le bien de l’institution et de ses valeurs.