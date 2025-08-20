Mercato OM : C’est officiel pour Rowe, Bologne exulte déjà !

L’aventure de Jonathan Rowe de l’OM touche à sa fin. Le directeur du football marseillais, Medhi Benatia, vient de confirmer le départ de l’attaquant anglais. Ce dernier est pressenti pour rejoindre Bologne.

Mercato OM : Benatia confirme le départ de Jonathan Rowe

Il est l’un des principaux acteurs de l’altercation survenue dans les vestiaires de l’OM. Et il s’apprête à quitter définitivement le club phocéen. Mis en vente par l’Olympique de Marseille aux côtés d’Adrien Rabiot, Jonathan Rowe ne se fait plus d’illusion. Son aventure à l’OM est bel et bien terminée ! Son conflit avec Rabiot a été la goutte de trop, scellant son sort.

Interrogé par RMC Sport, Medhi Benatia est revenu sur ce chaos dans les vestiaires. Le directeur de football en a profité pour confirmer le départ imminent de l’attaquant anglais. « Jonathan Rowe va partir », a déclaré le dirigeant marseillais. Ce dernier aurait même voulu optimiser son transfert. « On ne sait jamais », a-t-il ajouté.

Medhi Benatia déplore les fuites concernant les négociations. La presse italienne assure en effet que Jonathan Rowe a déjà donné son aval pour rejoindre Bologne. Le club italien entend finaliser ce deal pour 18 millions d’euros. Cette somme est légèrement inférieure aux 20 millions d’euros demandés par l’OM. Mais les négociations avancent. Ce départ devrait permettre à chaque partie de de tourner la page le plus vite possible.