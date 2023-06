Co-meilleur buteur du championnat néerlandais avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons a convaincu le PSG de le rapatrier cet été. Le joueur a évoqué son avenir.

Auteur d’une incroyable saison, avec notamment 22 buts et 12 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues, Xavi Simons ne devrait pas faire de vieux os au PSV Eindhoven. Un an seulement après son arrivée au PSV, le milieu offensif de 20 ans serait déjà dans le viseur de plusieurs grands clubs européens comme Arsenal et l’AC Milan.

De son côté, le Paris Saint-Germain, qui dispose d’une clause spéciale, aimerait récupérer son ancien joueur dès cet été. Avec le départ de Lionel Messi, le récent champion de France aimerait intégrer Xavi Simons à son effectif pour la saison prochaine. En regroupement avec la sélection des Pays-Bas, le milieu offensif du PSV a été interrogé sur son avenir.

Mercato PSG : Xavi Simons laisse planer le doute sur son avenir

À la recherche de temps de jeu, Xavi Simons a rejoint librement les rangs du PSV Eindhoven l’été dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien pensionnaire de la Masia a fait sensation en Eredivisie et attire les convoitises. D’après les renseignements du portail spécialisé Paris No Limit, le club de la capitale française serait prêt à lever sa clause de rachat de 12 millions d’euros afin de le ramener en Ligue 1 dès cet été. Toujours selon la même source, le PSG manque beaucoup au principal concerné qui souhaiterait faire son grand retour cet été.

Profitant d’une interview accordée au média Volkskrant, l’enfant d’Amsterdam a fait le point sur sa situation avec le PSV Eindhoven. « Mon avenir ? Je ne sais pas encore. Je suis actuellement avec l'équipe nationale, je vais travailler ici pendant deux semaines et ensuite, nous verrons ce qui se passera. Bientôt, nous déciderons avec ma famille ce qui est le mieux pour moi », a déclaré l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé.