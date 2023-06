À la recherche de jeunes talents pour compléter l'effectif de l'OM, le président Pablo Longoria a prospecté chez son ennemi juré : le PSG.

Il faut avoir du culot pour oser attirer un joueur d'un camp rival. C'est ce qu'a fait Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille avec une pépite du PSG : Mahamadou Diawara. Le jeune milieu de terrain (18 ans) était en fin de contrat et semblait à la recherche d'un nouveau challenge. L'Olympique Lyonnais, et donc l'OM le pistaient d'après les informations rapportées par L'Équipe. De quoi lui donner envie de relever un nouveau défi, malgré les rivalités entre ces clubs et le PSG. Le joueur n'était que peu convaincu par le projet proposé par le club de la capitale.

En quête de jeunes talents pour renforcer l'effectif olympien, Pablo Longoria a donc tenté d'avancer certains arguments. Puisque l'OM est le grand ennemi de Paris, il fallait être solide pour convaincre le milieu de terrain de signer. Ainsi, le club phocéen lui a proposé un contrat stagiaire sur deux années, afin de lui permettre de progresser et d'atteindre peut-être le rang de joueur professionnel à l'avenir. Si l'offre pouvait paraître alléchante, elle n'a pas fait le poids face à celle de l'OL.

L'OL va faire progresser Mahamadou Diawara

Si Mahamadou Diawara a choisi Lyon, c'est parce qu'un contrat professionnel lui a été offert. Une proposition impossible à refuser pour le principal intéressé, qui voulait justement découvrir le plus haut niveau. Pourtant, il va devoir encore patienter. John Textor, le nouveau président du club rhodanien, a prévu de le faire progresser dans les échelons inférieurs selon RMC Sport.

Ainsi, Diawara devrait d'abord faire ses gammes avec l'équipe réserve, reléguée en National 3 à l'issue du dernier exercice. Il faudra qu'il se révèle en se montrant régulier dans ses prestations, s'il veut connaître une première apparition dans le groupe de Laurent Blanc la saison prochaine. Pour le moment, le milieu offensif a disputé 19 matchs avec les U19 du PSG pour une passe décisive. Il a également pris part à 3 rencontres de l'UEFA Youth League avant de rejoindre les Gones.