Alors que le mercato estival a ouvert ses portes il y a deux jours, un taulier du LOSC a pris la décision d'annoncer son départ de Lille.

Mercato LOSC : André Gomes retourne à Everton

Prêté au LOSC l'été dernier par Everton pour une saison, André Gomes retourne en Angleterre après sa belle aventure lilloise. Au total, il aura disputé 27 matches sous le maillot des Dogues, pour un total de 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Dimanche, le milieu de terrain portugais a pris la parole via ses réseaux sociaux pour annoncer son départ du Nord de la France.

"Cette saison a été longue et complexe. Nous aurions aimé terminer à une meilleure place, mais cela n’a pas été possible. Participer aux compétitions européennes la saison prochaine était notre priorité et nous avons atteint notre but ! Félicitations à tous pour le travail et le soutien tout au long de cette saison !"

Plusieurs mouvements importants attendus au LOSC

Le départ annoncé d'André Gomes qui retourne à Everton ne sera pas le seul cet été au LOSC. Ayant refusé de prolonger son contrat avec les Dogues, Jonathan Bamba va lui aussi quitter le Nord de la France pour vivre une nouvelle aventure. L'autre gros départ important devrait concerner Jonathan David. Le buteur canadien, joueur ayant la valeur marchande la plus élevée du club, est annoncé partant sur ce mercato estival.

Dernièrement, La Voix du Nord affirmait que les dirigeants lillois attendaient a minima une somme de 50 millions d'euros pour laisser partir leur buteur canadien. Une somme importante, mais qui ne devrait pas suffire à refroidir tout le monde. L'hiver dernier, Manchester United avait manifesté son intérêt pour s'attacher les services de Jonathan David, et il est fort à parier que les Red Devils reviennent à la charge cet été.