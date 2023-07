Le LOSC a transmis une offre au LASK pour s'attacher les services d'un ailier gauche. L'accord avec le club autrichien se rapproche.

Mercato LOSC : Première offre insuffisante pour Keito Nakamura

Lille continue sur sa lancée en restant très actif sur ce mercato. Après l'arrivée de Samuel Umtiti il y a quelques jours, le LOSC vise cette fois un ailier gauche pour remplacer Jonathan Bamba, parti libre au Celta Vigo. D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, les Dogues ont formulé une offre dont le montant n'a pas été dévoilé pour l'ailier japonais de LASK, Keito Nakamura.

Le club autrichien n'a pas accepté les conditions transmises par Lille qui va devoir faire un effort supplémentaire. Le Japonais, qui fêtera ses 23 ans dans quelques jours, est également sur les tablettes de l'Eintracht Francfort. Si sa valeur marchande est évaluée à 8 millions d'euros sur Transfermarkt, LASK en attend au moins 11 millions.

International japonais (1 but en 2 sélections), il a été définitivement transféré à LASK en août 2021 depuis Gamba Osaka, qui l'avaient déja envoyé en prêt à plusieurs reprises aux Pays-Bas et en Belgique. En deux saisons d'Österreich Bundesliga, il a disputé 53 matchs et inscrit 20 buts, dont 14 lors du dernier exercice. Séduit par le projet, Keito Nakamura verrait d'un bon oeil un transfert à Lille.

Lille mise sur la jeunesse

Au regard de ses premières recrues, le LOSC semble avoir orienté sa politique de transfert vers de jeunes prospects, prêts à exploser sous le maillot lillois. Hormis Samuel Umtiti (29 ans), plus proche de la fin que de ses premières années de contrat, les nouveaux venus dans le Nord dépassent à peine la vingtaine.

20 ans pour Hakon Arnar Haraldsson et Tiago Santos, et 23 ans si Keito Nakamura venait à signer. Avec Lucas Chevalier (21 ans), Lenny Yoro (17 ans), Edon Zhegrova (24 ans), ou encore Jonathan David (23 ans) s'il venait à rester, le onze lillois serait l'un des plus jeunes du championnat la saison prochaine. Une volonté assumée d'entamer un nouveau cycle sous la direction du tacticien portugais Paulo Fonseca.