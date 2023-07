Le LOSC s'intéressait à un milieu offensif belge en cas d'échec avec Gift Orban. Mais celui-ci attire d'autres clubs européens, notamment en Premier League.

Mercato LOSC : Une concurrence rude pour Mike Trésor

Le secteur offensif du LOSC est en chantier. Le club nordiste y a perdu plusieurs cadres cet été, comme Jonathan Bamba et Timothy Weah. Les deux ont été très utilisés lors de la dernière saison de Ligue 1 (respectivement 34 et 29 matchs joués). Leur absence ne sera pas donc pas facile à combler. Mais les Dogues ont plus d'un tour dans leur sac. Afin de pallier ces départs, Gift Orban (La Gantoise) et Mike Trésor (Genk) ont été ciblés.

La Jupiler Pro League plaît beaucoup aux dirigeants du club. Il faut dire qu'ils ont vécu de très bons moments avec un ancien du championnat, Victor Osimhen. L'attaquant nigérian avait marqué les esprits en un seul exercice (13 buts et 4 passes décisives en 27 rencontres de Ligue 1, 2020). Il avait ensuite rejoint le Naples de Luciano Spalletti, avec qui il a terminé champion de Série A lors de la dernière saison. L'écurie italienne revient cet été pour jouer un mauvais tour au LOSC. Elle pisterait Mike Trésor, en compagnie d'un club de Premier League.

Mike Trésor, priorité de Brentford

Si le LOSC préfèrerait Gift Orban à Mike Trésor, il va devoir se montrer très réactif. En cas d'échec avec le jeune attaquant de La Gantoise (21 ans), le club nordiste sera soumis à une forte concurrence pour le milieu offensif du KRC Genk. En effet, Brentford a l'a également noté parmi ses pistes de l'été selon Foot Mercato. Le pensionnaire de Premier League, pas loin de se qualifier pour une coupe d'Europe cette saison (9ème), en a même fait une priorité.

Les Bees craignent un départ d'Ivan Toney, courtisé par de nombreux clubs de l'élite anglaise (Everton, Newcastle, Manchester United...) l'hiver dernier d'après Sky Sports. Toutefois, ils ont bon espoir de le conserver et cherchent un joueur capable de le remplacer à l'avenir. Le profil de Mike Trésor, auteur de 8 buts et 24 passes décisives en 42 matchs à 24 ans, serait intéressant sur le plan sportif et financier. Le prometteur international belge (2 sélections) serait estimé à 15 millions d'euros selon Transfermarkt. Un montant correct pour un joueur qui monte en puissance.