Toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison à venir, l’OM semble bien parti pour s’attacher les services d’un attaquant du LOSC.

OM Mercato : Pablo Longoria ne lâche pas l’affaire pour Timothy Weah

La saison terminée, le mercato estival va pouvoir officiellement ouvrir ses portes ce vendredi soir. Qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille compte profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer ses lignes. En attendant l’arrivée de l’entraîneur choisi pour succéder à Igor Tudor, la direction marseillaise a déjà identifié les postes à renforcer.

Comme l’indique L’Équipe dans son article du jour, l’OM espère recruter un nouvel attaquant en cas de départ d’Alexis Sanchez, qui refuse jusqu’ici d’étendre son bail expirant le 30 juin prochain. Un défenseur central, un gardien numéro 2 et un nouveau piston sont aussi espérés. Et pour son couloir droit, un nom a circulé ces derniers jours, celui de Timothy Weah. L’international américain de 23 ans est un joueur bien connu du championnat de France.

Formé au PSG, le jeune joueur a fait une saison en prêt au Celtic avant de poser ses valises à Lille en juillet 2019. Il est capable de dribbler, créer des occasions et inscrire des buts. Sa polyvalence serait aussi perçue comme un atout majeur pour l'OM, car Timothy Weah peut évoluer à différents postes offensifs et défensifs, offrant ainsi des options tactiques intéressantes. L’OM serait toujours sur ses traces et le club phocéen vient de recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier.

Timothy Weah souhaite quitter le LOSC

Après quatre saisons passées au LOSC, le temps est venu pour lui de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Le quotidien sportif assure en effet que Timothy Weah est déterminé à quitter le LOSC dès cet été. S’il souhaite conserver leur joueur dont le bail expire en juin 2024, les Dogues devront prendre en compte les aspirations de leur jeune ailier droit. Ils devront le vendre cet été afin d'éviter qu’il parte gratuitement la saison prochaine.

La question qui se pose est de savoir quelle sera sa future destination. L’OM est rapidement présenté comme la destination favorite pour l’accueillir. Toutefois, le club phocéen devra se méfier de la concurrence de la Juventus sur cette piste offensive. Les prochaines semaines s'annoncent déterminantes pour connaître le dénouement de cette affaire.