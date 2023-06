Informé officiellement par Kylian Mbappé de ne pas activer son année supplémentaire en option, le PSG a pris une décision radicale concernant son avenir.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi en colère contre Kylian Mbappé

D’après les informations de L'Équipe, Kylian Mbappé a officiellement fait savoir au Paris Saint-Germain, dans une lettre reçue lundi après-midi, qu'il ne lèverait pas l'option d'une saison en plus contenue dans son contrat qui expire le 30 juin 2024. Une décision qui suscite l'incompréhension de Nasser Al-Khelaïfi.

« Lassé par les coups de pression du Bondynois, le président des Rouge et Bleu semble d’ailleurs avoir perdu patience. L’ultimatum fixé par le board des champions de France en titre va en ce sens : soit Mbappé décide de prolonger son aventure à Paris, soit une vente sera envisagée dès cet été. Une fermeté affichée par les hautes sphères parisiennes, à l’heure où un départ libre n’est absolument pas envisagé », explique le quotidien sportif. Une tendance confirmée ce mardi par un média américain qui révèle que le PSG aurait d’ores et déjà fixé le tarif pour l’attaquant de 24 ans.

Mercato PSG : Le Real prêt à lâcher un gros chèque pour Mbappé cet été ?

Recruté en août 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain gratuitement. Pour Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar, l’équation est toute simple : soit Mbappé envisage de prolonger, soit il sera vendu durant ce mercato estival. Et d’après les renseignements recueillis par le New York Times, le PSG serait prêt à laisser partir le Champion du monde 2018 pour un prix bien supérieur à 200 millions de dollars, soit 185 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le Real Madrid, destination prioritaire du partenaire de Neymar, serait disposé d’investir une telle somme pour le récupérer dès cet été.