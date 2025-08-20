INFO Mercato : Edon Zhegrova snobe l’OM, accord annoncé

L’OM semblait avoir une longueur d’avance sur la piste Edon Zhegrova. Mais ne annonce choc vient de tomber. L’attaquant du LOSC a donné son aval pour un transfert à la Juventus.

Mercato : Edon Zhegrova tourne le dos à l’OM pour la Juventus

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’apparente à un véritable parcours du combattant. Alors que la mise en vente d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe fait la une des médias, les dirigeants phocéens travaillent en coulisse pour renforcer leur attaque. Et l’une des pistes mène à Edon Zhegrova. L’attaquant kosovar refuse jusqu’ici de prolonger son contrat à Lille.

Pour éviter qu’il parte gratuitement en juin prochain, le LOSC n’a plus le choix. Il faudra le vendre dès cet été. L’OM a ainsi entamé des négociations afin d’attirer Edon Zhegrova dans ses filets. Sauf que le joueur de 24 ans a finalement fait un choix de carrière qui l’éloigne de la Canebière. Selon Nicolo Schira, l’attaquant lillois a donné son feu vert pour rejoindre la Juventus Turin.

Ce revirement de situation est un coup dur pour la direction de l’OM. Celle-ci se retrouve mis de côté au profit du club italien. Les Olympiens voient une cible prioritaire leur échapper. La Juventus semble donc bien partie pour signer Edon Zhegrova pour remplacer Timothy Weah, parti à Marseille. Les Bianconeri doivent à présent s’accorder avec le LOSC pour finaliser ce deal. Un chèque d’environ 20 millions d’euros est évoqué.