Mercato PSG : l’avenir de Kang-In Lee déjà scellé ?

Ça se bouscule pour l’avenir de Kang-In Lee au PSG. Le crack sud-coréen croule sous les offres pendant ce mercato estival, mais les dirigeants parisiens n’ont pas encore pris une décision fixe concernant son sort.

Mercato PSG : Kang-In Lee, entre blocage et convoitises

Le dossier Kang-In Lee devient chaud au PSG. Arrivé à Paris avec la réputation d’un créateur élégant, le Sud-Coréen n’a toujours pas trouvé sa place dans l’effectif de Luis Enrique. Le coach privilégie d’autres profils. Il joue un rôle limité, souvent sur le banc, rarement titulaire à cause de la rude concurrence.

Pourtant, son talent n’est pas discuté. Vision claire, technique raffinée, capacité à fluidifier le jeu. Mais le temps de jeu manque. Et l’incertitude grandit. Car autour de lui, les offres circulent. Naples, séduit par sa créativité, se montre insistant. D’autres clubs anglais sondent aussi son entourage. La piste d’un départ s’ouvre, sans se préciser.

Le PSG, lui, hésite. Vendre ? Seulement si une proposition exceptionnelle arrive. Sinon, conserver un joueur qui, dans un calendrier saturé, peut s’avérer précieux. C’est la ligne défendue par la direction. Ferme, mais pas définitive. Le mercato estival se termine bientôt. Le contrat de Kang-In Lee court jusqu’en 2028. Pourtant, son avenir immédiat reste flou. Entre ambitions personnelles et calculs du club, le jeune crack est coincé dans une zone grise dont il cherche l’issue.