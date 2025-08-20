FC Nantes : Luis Castro mise sur un monstre en puissance

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro détient une perle rare au sein de son équipe. La pépite met déjà tout le monde d’accord dès ses premiers pas avec les Canaris.

FC Nantes : Benhattab, la pépite que Castro veut polir

Attendu depuis des mois par les supporters du FC Nantes, Yassine Benhattab a enfin découvert la Ligue 1. Entré contre le PSG, il a vécu un baptême du feu qui pourrait marquer le début d’une trajectoire prometteuse. Son nom circulait déjà après une saison majuscule à Aubagne, où il a été élu meilleur joueur du National.

À 22 ans, ce milieu offensif incarne désormais l’espoir du projet de Luis Castro, désireux d’installer un souffle neuf au FC Nantes. Ses premiers pas ? Forcément teintés d’adaptation. Mais l’enthousiasme est là. Beaucoup voient en lui un profil rare, capable de casser des lignes par sa technique et son explosivité.

Sur X, le journaliste Maxime Thomas l’a résumé en une formule simple : « un diamant brut ». Ses mots confirment une évidence. Benhattab possède déjà les qualités pour exister au plus haut niveau, mais il devra apprendre à tenir l’intensité sur 90 minutes. Pour Castro, la mission est de polir cette pépite, l’accompagner et lui donner du temps de jeu dans un effectif en reconstruction.