Mercato : Cette star dit Non à l’OM !

Annoncé sur la shot-list de l’OM pour ce mercato estival, un jeune crack recale le club phocéen et prend la direction de l’Angleterre pour évoluer en Premier League.

Mercato OM : Une cible refuse de venir à Marseille

Un temps annoncé à l’OM, Amine Adli prend une autre direction. Le Bayer Leverkusen, après quatre ans de collaboration, a choisi de tourner la page. Décision nette, départ acté. Le joueur marocain s’envole vers l’Angleterre. Sa prochaine étape ? Bournemouth.

En Premier League, il va découvrir un nouvel univers, plus intense, plus médiatisé. Selon Fabrizio Romano, les deux clubs ont trouvé un accord. Montant estimé : 29 millions d’euros. Un chiffre qui témoigne de la valeur que l’ailier a su construire au fil des saisons en Bundesliga.

L’attente ne sera pas longue. Dans les 24 heures, Adli doit passer sa visite médicale. Étape obligatoire, avant la signature. Ensuite, place au terrain, aux premiers entraînements avec ses nouveaux coéquipiers, aux premiers pas dans le championnat anglais.

Né à Béziers, âgé de 25 ans, il laisse derrière lui une trace à Leverkusen. Mais le club allemand avait déjà anticipé son départ. Le successeur est connu : Claudio Echeverri. Jeune, prometteur, en provenance de Manchester City, il arrive pour occuper l’espace laissé vacant. Ainsi, le destin d’Adli change. Marseille l’avait rêvé, Bournemouth l’accueille.