Mercato ASSE : Un Vert va rejoindre le PAOK Salonique

Sur le départ de l’ASSE cet été, Benjamin Bouchouari est en passe de rejoindre le PAOK Salonique dans le championnat grec, alors qu’il était pressenti en direction de la Turquie.

Benjamin Bouchouari devrait quitter l’ASSE avant la fermeture du mercato estival. Son transfert se met en place. Selon les informations de Sportime, il va finalement s’engager avec PAOK Salonique en Grèce. Entré dans sa dernière année de contrat chez les Verts, le milieu de terrain a été placé sur le marché des transferts. Il avait été annoncé proche de rejoindre Trabzonspor en Turquie pendant ce mercato, mais la prétendue offre du club turc aurait été repoussée.

Ecarté du groupe professionnel depuis la préparation estivale, en raison d’un mal de dos, l’International Marocain devrait poursuivre sa carrière en Grèce après trois saisons à l’AS Saint-Etienne. Pour rappel, il avait rejoint le club stéphanois à la mi-août 2022 en provenance de Roda JC aux Pays-Bas. Le transfert du joueur de 23 ans avait coûté 1,1 million d’euros. Selon le site internet spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est désormais estimée à 5 millions d’euros.

Si les informations de la source se confirment et que Benjamin Bouchouari quitte l’AS Saint-Etienne comme annoncé, il restera à 96 matchs sous le maillot des Verts, pour 2 buts inscrits.