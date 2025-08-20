Mercato PSG : Un super crack proche de signer !

La direction du PSG relance une piste au Portugal pour ce mercato estival. Le jeune crack est en difficulté dans son club et les Parisiens lui tendent la main.

Mercato PSG : Une pépite portugaise dans le viseur de Luis Campos

Rodrigo Mora, 18 ans seulement, cristallise toutes les attentes au Portugal et suscite l’intérêt du PSG. Révélé en Youth League avec 7 buts en 9 matches, il a confirmé ensuite en championnat : 10 réalisations, 4 passes décisives, une place de titulaire. Sa progression rapide lui a ouvert les portes de la sélection de Roberto Martinez, avec à la clé un premier trophée international. Mais aujourd’hui, tout semble moins simple.

Francesco Farioli, nouvel entraîneur du FC Porto, a décidé de ne pas l’aligner face à Guimarães. Une mise sur le banc qui a provoqué un débat autour de l’avenir du joueur. Le coach italien s’est défendu en conférence de presse. Pour lui, Mora reste un joueur clé. L’absence s’explique, dit-il, par des ajustements et quelques soucis physiques dans le groupe.

Farioli insiste : l’ailier doit encore progresser, surtout sans ballon. Il parle de patience, d’étapes à franchir. Mais beaucoup doutent, évoquant déjà un possible décalage entre son projet et le profil du jeune crack. Le Paris Saint-Germain observe. Luis Campos suit le dossier de près. Après Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et João Neves, le PSG pourrait s’offrir un nouveau talent portugais. En attendant, Mora n’entre qu’en fin de match. La tension monte. Le joueur serait prêt à poser ses valises à Paris.