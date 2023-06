Suite à la réaction du PSG après sa lettre dans laquelle il annonce qu’il ne lèverait pas l'option d'un an en plus dans son contrat, Kylian Mbappé est sorti du silence.

Dans une lettre adressée au Paris Saint-Germain lundi après-midi, Kylian Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu'il ne lèverait pas l'option d'une saison supplémentaire contenue dans son contrat courant jusqu’en juin 2024. Une décision qui suscite l'incompréhension du PSG. Pour le club de la capitale, soit Mbappé envisage de prolonger, soit il sera vendu. Face à la réaction de ses dirigeants, l’international français de 24 ans a tenu à faire une mise au point qui sonne comme le point de non-retour entre les deux parties.

Mercato PSG : Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ, mais...

Dans un communiqué distribué à l'AFP, Kylian Mbappé et son entourage a apporté des précisions sur le courrier envoyé au Paris Saint-Germain lundi soir pour prévenir qu'il ne lèverait pas l'option dans son contrat lui permettant de prolonger d'un an de plus, soit jusqu'en juin 2025, de façon unilatérale. Selon le communiqué, Mbappé a informé « la direction du club en charge de sa prolongation depuis le 15 juillet 2022 de sa décision et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable. »

Alors que des pourparlers pour une nouvelle prolongation ont été annoncés entre les deux parties, « Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l'année, excepté il y a 15 jours pour annoncer l'envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n'a, par ailleurs, été évoquée.

Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu'il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été, mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire. » Mais le mal a déjà été fait et le Paris SG est décidé à frapper fort. Agacés par l’attitude de Mbappé, les décideurs qataris du club de la capitale souhaitent se séparer de Mbappé cet été. Plaçant désormais l'institution au-dessus de tout, Nasser Al-Khelaïfi sera à l'écoute de toutes les offres à venir, ajoute le journal Le Parisien.