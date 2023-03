Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2023 à 12:30

Alors que la prolongation de Lionel Messi avec le PSG semblait acquise, Nasser Al-Khelaïfi s’accorderait désormais un temps de réflexion.

Arrivé gratuitement à l’été 2021 en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi, dont le bail expire le 30 juin prochain avec le Paris Saint-Germain, dispose d’une troisième année en option dans son engagement actuel. Mais pour que celle-ci soit activable, il faut que les deux parties soient d'accord. Il y a quelques semaines, presque tous les médias étaient unanimes pour dire que le septuple Ballon d’Or se dirigeait tout droit vers un renouvellement avec les Rouge et Bleu.

Désireux de rester en Europe pour tenter de gagner sa dernière Ligue des Champions la saison prochaine, l’international argentin de 35 ans souhaiterait poursuivre en Ligue 1 sur la base d’un nouveau contrat de deux ans, une saison plus une seconde en option. Mais aux dernières nouvelles, la donne ne serait plus la même dans ce dossier.

PSG Mercato : Paris prêt à écouter les supporters pour Lionel Messi ?

Selon les dernières informations relayées ce lundi par le journal L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi et la direction du Paris Saint-Germain commenceraient à avoir des doutes sur la nécessité de poursuivre l’aventure avec Lionel Messi.

« Jusqu’à il y a peu, la tendance penchait en faveur d’une prolongation à Paris, les deux parties s’étant même donné un accord de principe pendant le Mondial à condition de trouver les conditions financières », indique le quotidien sportif avant d’expliquer que « côté PSG aussi, et c’est nouveau, tout n’est plus aussi clair sur ce dossier. »

Alors que les supporters grognent et réclament un départ du champion du monde 2022, « d’une part on réfléchit à l’évolution à donner au projet sportif, d’autre part on a entendu que la perspective de conserver la star de 36 ans est très loin de faire l’unanimité parmi les supporters », ajoute L’Équipe. Déjà ce week-end, Foot Mercato a annoncé que LionelMessi accorderait désormais sa priorité à un retour au FC Barcelone cet été.