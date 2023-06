Kylian Mbappé fait de nouveau l’actualité mercato du PSG. L’attaquant français, courtisé par le Real Madrid, vient néanmoins de tirer les choses au clair dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Mercato PSG : Mbappé "je n'ai pas demandé à rejoindre le Real Madrid"

Si Kylian Mbappé devait quitter le Paris Saint-Germain, nul doute que ce serait pour rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol est le club de rêve du buteur bondynois, même s’il a préféré participer à l’élévation du niveau de jeu et de l’image du club de sa ville Paris. Au plus fort de son rapprochement avec les merengues, l’ancien joueur de l’As Monaco avait pris de court le petit monde du football en prolongeant son contrat avec le PSG.

Le Real Madrid et ses supporters sont depuis passés par plusieurs sentiments vis-à-vis du joueur offensif. Mbappé a d’abord été détesté par les dirigeants madrilènes et leurs fans avant leur compréhension des enjeux économiques et communautaires de la décision du Français.

Dernièrement, L’Équipe a révélé le contenu d’une lettre envoyée par l’attaquant au PSG, lettre dans laquelle il a notifié au club son intention de partir à l’issue de son contrat, c’est-à-dire le 30 juin 2024. Il ne souhaite pas prolonger d’une année supplémentaire son contrat avec le club de capitale comme prévu en option dans l’actuel contrat.

Cette information a fait l’effet d’une bombe dans la presse sportive française et européenne pour le fameux courrier adressé par le coéquipier de Neymar au Paris SG. L’attaquant a dû préciser les choses, mais l’effet d’emballement créé par cette révélation le place sur la liste de joueurs transférables au PSG lors de ce mercato estival. Forcement, le Real Madrid et les médias qui lui sont proches recommencent à s’emballer, ce qui a amené Kylian Mbappé à faire une précision, mais cette fois dans la presse italienne.

Gros coup de froid de Kylian Mbappé sur les Madrilènes

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé a déclaré : « Je n'ai pas demandé à quitter le PSG ni à rejoindre le Real Madrid. Je viens de dire au club que je n'activerai pas l'option de prolongation de contrat jusqu'en juin 2025 […] Nous n'avons jamais discuté d'un nouveau contrat avec le PSG, mais je suis content de rester ici la saison prochaine ».

En réalité, Kylian Mbappé est loin d’être parti du PSG. Si le club de la capitale fait le nécessaire pour recruter à chaque poste les joueurs qu’il faut, le tout avec un entraîneur capable de titrer le meilleur du nouveau groupe, Paris pourrait enfin gagner la Ligue des champions. En cas de victoire européenne du Paris SG et une nouvelle offre financière XXL, pas sûre que Mbappé maintienne son envie de quitter le Parc des Princes à la fin de la saison prochaine.

Sa sortie dans les colonnes du média italien sonne comme un rappel aux dirigeants qui ont des choses à corriger pour la bonne marche de l'équipe parisienne.