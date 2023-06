Kylian Mbappé, outre la question de son avenir, s’est exprimé sur le départ de Lionel Messi du PSG. Pour lui, l’Argentin n’a pas été respecté.

Quand Kylian Mbappé regrette le départ de Lionel Messi

Recruté libre par le PSG il y a deux ans, Lionel Messi a quitté Paris à la fin de la saison pour l’Inter Miami. L’attaquant argentin qui croyait retourner en Liga, sous les couleurs du FC Barcelone, se retrouve en MLS faute d’accord avec les dirigeants espagnols. Pour Kylian Mbappé qui fait la Une des médias après la révélation de L’Équipe suite à son courrier de non-renouvellement de son contrat, Lionel Messi n’a pas du tout été respecté au Paris Saint-Germain.

Dans son interview accordée à La Gazzetta dello Sport, l’attaquant français, Kylian Mbappé, déclare que Lionel Messi est pour lui « l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi part » d’un club de football. Poursuivant, il a ajouté : « Je ne comprends pas très bien pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu'il soit parti. Il n'a pas eu le respect qu'il méritait en France. »

Lionel Messi, malgré son statut de grand joueur, n’a pas eu un véritable impact sur le jeu du Paris Saint-Germain. C’est ce manque qui a provoqué du côté des supporters du club de la capitale une certaine inimitié envers lui. Comme Lionel Messi, les supporters du PSG aimeraient que Neymar quitte également le club.

Il y a quelques semaines, les fans parisiens s’étaient amassés devant le domicile du Brésilien pour lui demander de partir du PSG à la fin de la saison. Neymar était alors absent pour blessure, ce qui a provoqué une véritable incompréhension de l’attitude des fans envers le Brésilien.

Kylian Mbappé n'a jamais demandé à quitter le PSG, ni rejoindre le Real Madrid

Courtisé par les Saoudiens, Neymar n’est pas certain de rester sous les couleurs du Paris Saint-Germain d'ici le début de la saison prochaine. Même s’il est toujours convalescent, il aurait fait l’objet d’une offre importante de la part d’un club d’Arabie saoudite où il garde une excellente cote. Et il faut savoir que les Saoudiens marquent le mercato de cet été. Ils ciblent les plus grands joueurs évoluant en Europe comme Lionel Messi qui avait fait l’objet d’une offre estimée à 363 millions d’euros avant de s'engager avec l’Inter Miami.

En ce qui concerne son avenir, Kylian Mbappé a expliqué dans les colonnes du média italien qu'il n'a jamais demandé à quitter le PSG lors de ce mercato estival. Il a également affirmé qu'il n'a pas demandé à rejoindre le Real Madrid qui le courtise depuis ses années monégasques. "Je n'ai pas demandé à quitter le PSG ni à rejoindre le Real Madrid", a-t-il lancé dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Le Français a expliqué qu'il a tout juste envoyé un courrier recommandé au PSG afin qu'il n'y ait pas de renouvellement automatique à la fin de son contrat. Kylian Mbappé avait pourtant une option de prolongation automatique de son contrat avec Paris pour une année de plus.