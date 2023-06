Cible du PSG pour remplacer Lionel Messi, le milieu offensif de l’OL, Rayan Cherki, aurait pris la résolution de confier son avenir au clan Kylian Mbappé.

Promis à un bel avenir, Rayan Cherki est lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2025. Mais l’international espoir français pourrait ne pas s’éterniser sous les couleurs lyonnaises. Déjà annoncé dans les plans du Real Madrid et de plusieurs cadrons de Premier League, le partenaire d’Alexandre Lacazette serait aussi sur les tablettes des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Après avoir échoué de l’attirer en janvier passé, Nasser Al-Khelaïfi serait toujours attentif à la situation de Rayan Cherki. Si une opportunité s’offrait à lui, le Paris SG serait ainsi disposé à faire une nouvelle offre pour le joueur de 19 ans. Mais il faudra désormais s’adresser au clan Kylian Mbappé pour un éventuel transfert de Cherki.

Mercato PSG : Rayan Cherki représenté par la mère de Kylian Mbappé ?

Toujours dans le viseur de Luis Campos et peut-être avant de le rejoindre au Paris Saint-Germain, Rayan Cherki s’est déjà lié avec le clan Kylian Mbappé. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, la mère de l’attaquant parisien est la nouvelle représentante du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais pour la suite de sa carrière. Une information confirmée par RMC Sport, qui assure que Fayza Lamari travaille sur la création d'une structure de conseil, incluant la représentation de joueurs.

Si Kylian et Ethan Mbappé seront les premiers affiliés de cette nouvelle structure, Rayan Cherki devrait les rejoindre prochainement. L’Équipe précise que les rendez-vous se sont multipliés ces derniers jours entre entre Fayza Lamari et la famille de l'attaquant lyonnais. Un accord aurait même déjà été trouvé entre les deux parties et Rayan Cherki devrait donc devenir le protégé de la mère de Mbappé. De surcroit, Achraf Hakimi pourrait également rejoindre la fratrie.