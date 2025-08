Girondins : Noëllie Koutassila, son touchant message d’adieu

On ne verra plus Noëllie Koutassila sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Le petit oiseau a quitté le nid en s’engageant avec le Paris FC, un palier supplémentaire dans sa jeune carrière.

Mercato : Terminé pour Noëllie Koutassila à Bordeaux

Le départ de Noëllie Koutassila des Girondins de Bordeaux, à l’occasion de ce mercato estival, a été accompagné d’un message particulièrement émouvant. À seulement 17 ans, elle quitte un club où elle aura passé six belles années au centre de formation, un passage qui lui a permis de renforcer ses capacités et de developper son talent.

Mais ses performances n’ont pas laissé indifférents les observateurs, et aujourd’hui, les portes du Paris FC s’ouvrent à elle. Un club plus coté, où elle pourra poursuivre son développement, et peut-être faire ses premiers pas dans le monde professionnel.

À voir

Mercato OM : Timothy Weah, réaction surprise de Vinicius Jr !

Koutassila a fait ses valises non sans adresser un message poignant aux supporters des Girondins de Bordeaux. Sur Instagram, elle a écrit :

“Les mots ne suffisent pas pour décrire ce que ce club m’a apporté. Après 6 belles années passées au sein de ce magnifique club, il est temps pour moi de vous dire au revoir…”

Dans la suite de son message, Noëllie adresse un grand “merci au staff » pour son « investissement” dans sa progression, “aux supporters” pour leur “précieux soutien”, mais aussi à ses “coéquipières d’avoir rendu cette aventure si enrichissante”. Elle confie également :

“Cette saison a été particulièrement remplie d’épreuves, mais ça ne nous a pas empêchés de passer des moments inoubliables ensemble. Ça a également été un honneur pour moi d’avoir pu porter ce maillot. Je ne vous oublierai pas. Marine et Blanc.”

Une page se tourne donc pour la jeune footballeuse de 17 ans, qui s’envole vers de nouveaux sommets dans la capitale.