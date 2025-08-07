ASSE : Gros doutes avant la reprise à Saint-Étienne !

À quelques jours de son entrée en lice en Ligue 2 face à Laval, l’ASSE aborde cette reprise avec plusieurs incertitudes. L’entraîneur Eirik Horneland doit composer avec un effectif diminué et un secteur offensif toujours en chantier.

ASSE : Une attaque en quête de certitudes

La préparation estivale de l’AS Saint-Étienne s’est achevée sur une note décevante avec une défaite à Cagliari (1-0). Mais au-delà du résultat, c’est l’état de forme de ses attaquants qui préoccupe Eirik Horneland : « Duffus n’est pas encore totalement prêt, Stassin et N’Guessan non plus. Sur presque tous nos matchs de préparation, on a joué sans vrai attaquant de pointe. »

Le technicien norvégien n’a jamais pu aligner un avant-centre de métier, tout en se remettant à des joueurs comme Boakye, El Jamali ou Cardona pour occuper la pointe. Lucas Stassin, désormais de retour à l’entraînement collectif, pourrait faire sa première apparition ce samedi, mais « il sera capable de jouer quelques minutes, pas plus », tempère Horneland. La gestion de ces absences devient un casse-tête à l’approche du déplacement à Laval.

Davitashvili revient, Bernauer inquiète Saint-Etienne

Parmi les rares éclaircies à L’Étrat, le retour de Zuriko Davitashvili suscite un regain d’espoir. Absent à Cagliari pour une gêne aux adducteurs, le Géorgien a repris avec le groupe cette semaine. « Il s’est entraîné toute la semaine et on espérait qu’il pourrait participer à ce match mais il s’est plaint de douleurs. » Cette fois, les voyants semblent au vert, sous réserve de la dernière évaluation physique.

En revanche, les nouvelles sont moins rassurantes pour Maxime Bernauer, sorti blessé après quelques minutes face aux Italiens. Sa participation à Laval est très incertaine. Quant à Djylian N’Guessan, toujours convalescent, son retour reste flou. Eirik Horneland en dira davantage jeudi lors de la première conférence de presse de la saison.