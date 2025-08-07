Mercato : Zhegrova à l’OM ? Un indice affole les supporters

Alors qu’il est annoncé dans le viseur de l’OM, Edon Zhegrova a semé le doute avec un commentaire intrigant. Une simple réaction sur Instagram qui met le feu aux poudres chez les supporters olympiens.

Mercato OM : Zhegrova joue avec les nerfs marseillais

Timothy Weah à peine officialisé à l’OM, voilà qu’un indice relance une nouvelle rumeur. Edon Zhegrova, son ancien coéquipier au LOSC, a réagi sur Instagram à l’annonce de sa signature par deux émojis, des yeux et une flamme. Un geste simple, mais lourd de sens pour les fans marseillais, qui y voient un clin d’œil à une future arrivée sur la Canebière.

Courtisé depuis plusieurs semaines par l’OM, l’ailier kosovar de 25 ans a récemment refusé de prolonger à Lille. Il semble déterminé à changer d’air, et l’Olympique de Marseille, ambitieux sur ce mercato, souhaite frapper fort avec cette recrue offensive supplémentaire.

Marseille prêt à s’aligner sur les exigences lilloises ?

Le LOSC, bien conscient de la valeur de Zhegrova, réclame 20 millions d’euros bonus compris pour libérer son joueur. Une somme importante, mais que Pablo Longoria semble prêt à négocier. L’intérêt est réel, les discussions sont ouvertes, et du côté du joueur, la volonté est claire.

Il veut rejoindre Marseille pour reformer son trio avec Angel Gomes et Timothy Weah. Auteur d’un bon début de saison avant d’être ralenti par une blessure à l’aine, Zhegrova n’a plus joué depuis décembre… justement face à l’OM au Vélodrome. Un clin d’œil du destin ?