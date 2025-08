Mercato OM : Timothy Weah, réaction surprise de Vinicius Jr

L’OM continue de muscler son effectif avec l’arrivée officielle de Timothy Weah, prêté par la Juventus. Une signature remarquée, qui a même fait réagir la star du Real Madrid, Vinicius Jr.

Mercato OM : Timothy Weah, un retour en Ligue 1 sous haute attente

Timothy Weah est officiellement marseillais. Prêté avec option d’achat par la Juventus, l’international américain débarque à l’OM avec l’ambition de s’imposer sur le flanc droit. Il devient la sixième recrue olympienne de ce mercato estival, preuve de la volonté affirmée du club d’offrir à Roberto De Zerbi un effectif profond et compétitif.

Passé par Lille et formé au PSG, le fils de George Weah connaît déjà bien la Ligue 1. Polyvalent, capable de jouer sur tout le côté droit voire plus haut, il devra se faire une place entre Lirola et Murillo. Avec 44 sélections et une solide expérience européenne, il s’agit d’un renfort aussi stratégique que symbolique.

𝐂𝐚𝐩(𝐞) 𝐬𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ! 🥾💈



𝐓𝐢𝐦𝐨𝐭𝐡𝐲 𝐖𝐞𝐚𝐡 🇺🇸 fait le pas et rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de la Juventus Turin ! 🔥🔵⚪️ pic.twitter.com/7PdKhBOzZV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 6, 2025

Vinicius Jr s’invite dans le mercato phocéen

La signature de Weah n’est pas passée inaperçue, jusque dans les hautes sphères du football mondial. Sur Instagram, Vinicius Jr a salué l’arrivée de son ami à Marseille en postant plusieurs emojis « 🔥 » sous sa photo d’annonce. Une marque de soutien inattendue qui n’a pas échappé aux supporters olympiens.

Vinicius Jr 🇧🇷 sous le dernier post Instagram de Timothy Weah 🇺🇸 !!! 👀



Vinicius 🇧🇷 à l’OM, vous prenez ? 🤔 pic.twitter.com/dlxzxy0qLJ — BeOM (@Be_OM13) August 6, 2025

Ce message intervient après celui d’Edon Zhegrova, ancien coéquipier de Weah à Lille, signe que le natif de Brooklyn est apprécié bien au-delà des terrains. De quoi renforcer encore un peu plus l’aura du joueur, désormais attendu comme un leader potentiel dans le vestiaire marseillais.