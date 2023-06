Plus aucun doute, Christophe Galtier ne sera pas sur le banc du PSG la saison prochaine. L’avocat du technicien a lui-même confirmé la nouvelle.

Si Christophe Galtier pensait « mériter de continuer » une deuxième saison au Paris Saint-Germain, il a été informé depuis le 6 juin par Luis Campos qu’il ne serait pas l’entraîneur des Rouge et Bleu, un an seulement après sa nomination en remplacement de Mauricio Pochettino. Et même si club de la capitale n’a toujours pas officiellement annoncé la nouvelle, l’entourage de l’ancien coach de l’OGC Nice a mis un terme au suspense.

« La priorité est de boucler les modalités de départ de Christophe Galtier »

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et une élimination prématurée de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de Christophe Galtier alors qu’il lui reste encore un an de contrat. Actuellement en vacances, le technicien marseillais laisse son avocat régler la question de son licenciement avec la direction parisienne. Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, Me Olivier Martin a évoqué l’évolution du processus.

« Nous avançons étape par étape. Et la priorité est de boucler les modalités de départ de Christophe du PSG. À ce jour, ce n'est pas fait. Ensuite, on verra ce que Christophe veut faire, mais il est normal qu'il soit sollicité », a expliqué l’avocat français. À en croire les renseignements de RMC Sport, aucun accord n'a encore été trouvé sur les termes de la résiliation de contrat entre les dirigeants du Paris SG et le clan Galtier.

Pour l’année de contrat restant, Galtier devrait recevoir près de 6 millions d’euros d’indemnités, soit moins que son salaire pour les 12 prochains mois. En effet, avec un salaire mensuel brut de 600.000 euros, l’ex-entraîneur de l’ASSE et du LOSC aurait pu toucher 7,2 millions d’euros. Aux dernières nouvelles, le journaliste italien Fabrizio Romano assure que le PSG et le coach de 56 ans seraient proches d’un accord pour mettre fin à leur collaboration.

Annoncé comme le favori pour succéder à Luciano Spalletti à Naples, Galtier serait également dans le viseur de West Ham, qui vient de remporter l’UEFA Europa Conference League. Quant au club italien, il a décidé de confier les rênes de son équipe à Rudi Garcia.