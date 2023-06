Alors qu'un accord avec Marcelo Gallardo a été annoncé en ce premier vendredi de mercato estival, l'OM monte au créneau et dément l'information.

Mercato OM : Le club dément tout accord avec Marcelo Gallardo

La joie n'aura été que de très courte durée pour les supporters marseillais. Malgré l'annonce du Phocéen, évoquant un accord entre l'OM et Marcelo Gallardo, le club a démenti l'information, comme le rapporte RMC Sport. Si à Marseille, on affirme que le coach argentin reste une piste possible, il n'y a absolument rien de fait, et la source souligne également que des contacts sont en cours avec au moins deux autres entraîneurs.

Les négociations sont donc toujours en cours entre l'OM et l'ancien coach de River Plate, dont la décision est attendue ce vendredi. Pour rappel, Pablo Longoria travaille depuis près de deux semaines sur le dossier du nouvel entraîneur qu'il espère boucler dans les jours à venir. Les joueurs marseillais feront leur retour à l'entraînement le 3 juillet prochain, et il est indispensable d'avoir le futur entraîneur du club à ce moment-là. Le club aura ensuite un bon mois pour préparer comme il se doit les barrages de la Ligue des Champions qui débuteront le 7 août prochain.

Un tirage clément pour l'OM lors des barrages de Ligue des Champions ?

D'après les informations de La Provence, l'OM devrait être épargné lors des barrages de Ligue des Champions. Quatrième tête de série, le club phocéen est déjà certain d'éviter les Glasgows Rangers, Braga et le PSV Eindhoven. Parmi les adversaires potentiels, on retrouve donc le Servette FC, Sturm Graz, Genk, Dnipro, le Backa Topola ou encore le Panathinaïkos.

Des équipes relativement abordables pour la plupart, hormis le Panathinaïkos qui pourrait causer quelques maux de tête à l'OM, notamment en cas de déplacement en Grèce. Si l'OM parvient à passer ce tour, il faudra se préparer à affronter des adversaires bien plus costauds pour espérer accéder aux phases de groupe de la prochaine Ligue des Champions.