En quête d’un numéro 9 durant ce mercato d’été, le PSG avancerait en coulisses sur la piste menant à l’attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani ouvre la porte au Paris SG

Sensationnel pour sa première saison en Bundesliga, avec notamment 23 buts et 17 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues, Randal Kolo Muani ne devrait pas s’éterniser à l’Eintracht Francfort. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’international français de 24 ans intéresse plusieurs grands clubs européens, dont Manchester United, le Bayern Munich, le Real Madrid, Chelsea et le Paris Saint-Germain. Présent en conférence de presse mercredi, l’ancien avant-centre du FC Nantes a ouvertement laissé entendre qu’il n’exclut aucune possibilité pour son avenir, y compris un transfert au Paris SG.

« Sincèrement, j’ai envie de progresser, continuer à travailler, c’est mon rêve de jouer dans les grands clubs », a déclaré le natif de Bondy, relancé sur le PSG. « Oui, pourquoi pas. Pour l’instant, ce n’est pas la question. Là, je suis en sélection, on est dans un stage, on a deux matches importants. La période de mercato vient de commencer, on verra tout ça quand j’aurai fini le stage », a ajouté Randal Kolo Muani. Et aux dernières nouvelles, le compatriote de Kylian Mbappé se rapprocherait doucement d’un retour en Ligue 1.

Le PSG en pôle position pour la signature de Randal Kolo Muani

En effet, d’après les renseignements du journaliste Florian Plettenberg de Sky Deutchland, les dirigeants du Bayern Munich ne seraient pas disposés à investir les 100 millions d’euros par l’Eintracht Francfort pour laisser partir Randal Kolo Muani. Le spécialiste allemand confirme également que le Paris SG serait toujours très intéressé par Kolo Muani, mais aucune offre n’aurait encore été formulée pour le moment.

Plusieurs clubs anglais, comme Manchester United, seraient également à l’affût pour l’international français.Il reste bien sûr des clubs formations de Premier League seraient aussi en cours, mais les Rouge et Bleu seraient désormais en pole position dans ce dossier. En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait très facilement conclure ce deal.