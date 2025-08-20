Mercato Stade Rennais : Le SRFC prêt à frapper fort au FCN

Au Stade Rennais, les vacances sont terminées depuis longtemps. Le départ de Kalimuendo a laissé un vide colossal, et Loïc Désiré s’active pour offrir un nouveau buteur aux Rouge et Noir. L’heure est à l’audace, et même à un possible coup de théâtre en provenance… du rival FC Nantes.

Mercato Stade Rennais : Remplacer Kalimuendo, mission urgente

Privé des 17 buts d’Arnaud Kalimuendo, qui a filé vers Nottingham Forest, le Stade Rennais ne peut pas se permettre de temporiser. Loïc Désiré, le directeur sportif, multiplie les coups de fil et épluche tous les rapports. Conrad Harder (Sporting CP) et Brian Brobbey (Ajax) ont été sondés, mais le dossier le plus brûlant reste celui d’Estéban Lepaul, révélation angevine de la dernière saison. Une offre de 10 M€ a été transmise au SCO… refusée aussi sec.

Lire aussi : Mercato : Le SRFC empoche officiellement un chèque de 31,5M€

À voir

Mercato PSG : Un indésirable prêt à prendre la porte

Le président Chabane joue les fines bouches, et les discussions ressemblent davantage à un marathon qu’à un sprint. Rennes n’a plus que quelques jours pour dégainer la bonne proposition. L’objectif ? Un attaquant capable de faire oublier Kalimuendo dès les premières semaines, sous peine de voir tout le Roazhon Park grincer des dents.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Le SRFC vise un buteur à 24 M€

À Angers, Estéban Lepaul est considéré comme un trésor. Rennes l’a compris à ses dépens face à l’inflexibilité du SCO. Pourtant, le profil séduit : rapide, efficace, 12 buts au compteur en Ligue 1, et surtout encore perfectible. Les Rouge et Noir insistent, convaincus que l’ancien pensionnaire de Moulin-Béchereau peut devenir un vrai taulier offensif.

Le grand retour de Matthis Abline au SRFC ?

La piste la plus folle mène à Matthis Abline. Oui, le même Abline formé au Stade Rennais transféré à Nantes pour plus de 10 M€ et auteur d’une belle saison (9 buts, 2 passes). Le SRFC rêve de le rapatrier, quitte à provoquer la fureur du FC Nantes. Problème : les Canaris réclament pas moins de 25 M€ ! Une somme colossale qui refroidit l’OM, le Paris FC, Sunderland et même le LOSC.

À voir

Mercato ASSE : Il craque devant la folie du Chaudron !

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup de Brest

Mais Rennes veut frapper un grand coup, quitte à bouleverser la Bretagne entière. Faire revenir l’enfant prodigue serait un signal fort : ambition, audace… et un pied de nez pas si discret au rival nantais.