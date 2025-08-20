Mercato : Lucas Hernandez finalement prêt à quitter le PSG ?

Alors qu’il ne souhaite pas changement à un an de la Coupe du Monde 2026, Lucas Hernandez pourrait finalement revoir ses plans et quitter le PSG d’ici le 1er septembre et la clôture du mercato estival. Explications.

Mercato : Lucas Hernandez ne veut pas quitter le PSG

Rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs et gêné par les blessures, Lucas Hernandez a très peu joué la saison dernière, avec notamment 29 matches toutes compétitions confondues. Une situation qui a poussé certains médias à dire que l’ancien défenseur polyvalent du Bayern Munich serait ouvert à changement d’air cet été afin d’aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux.

L’Arabie Saoudite étant prêt à le récupérer comme son cadet Théo Hernandez, qui a quitté l’AC Milan pour s’engager avec Al-Hilal cet été. Mais le joueur du Paris SG a rapidement démenti toutes ces rumeurs. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français assure ne pas vouloir quitter le PSG et vouloir continuer à défendre ce maillot.

« Un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui affirment que j’aurai demandé à partir du PSG si mon statut n’évoluait pas. Je tiens à dire que je n’ai absolument pas demandé à partir, et que j’évoluerai au PSG la saison prochaine, en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs du Paris Saint-Germain à chaque fois que le coach m’en donnera l’occasion !

Merci pour votre soutien… Ici c’est Paris », avait annoncé Lucas Hernandez sur sa page Instagram le mois passé. Sauf que certains observateurs estiment qu’il ferait une énorme erreur s’il reste à Paris cette saison.

Hernandez contraint de partir pour disputer la Coupe du Monde ?

Titulaire pour le premier match du Paris Saint-Germain en Championnat, Lucas Hernandez a dévoilé ses objectifs pour cette saison après la victoire de son équipe face au FC Nantes. Au micro de Ligue 1+, le joueur de 29 ans a clairement affiché son souhait de disputer la prochaine Coupe du Monde avec l’équipe de France.

« Mes objectifs sont clairs. C’est une année de coupe du monde. J’essaye d’être performant, de rendre la confiance que le coach me donne, de faire ce que le coach me demande. Cela va être une longue saison avec cette coupe du monde. C’est un objectif pour tous les joueurs : être dans les 23. On a une superbe équipe. On l’a montré l’année dernière et on continue à avoir cette faim. On veut s’améliorer et ramener des titres. Cela commence par cette Ligue 1. On veut être performant à chaque match. Les équipes nous attendent », a confié le protégé de Luis Enrique.

De son côté, Fabrice Hawkins estime que si l’ancien défenseur de l’Atlético Madrid veut effectivement obtenir une place dans le groupe de Didier Deschamps pour le Mondial 2026, il devra quitter le Paris Saint-Germain pour aller chercher plus de temps de jeu dans un autre club.

« Un départ de Lucas Hernandez du PSG ? Ça peut bouger. Il y a des joueurs qui ont compris qu’ils n’allaient pas avoir beaucoup de temps de jeu. Il y a une Coupe du monde qui arrive à la fin de la saison. S’il veut la jouer, le meilleur moyen, c’est d’avoir du temps de jeu. Il ne devrait pas en avoir beaucoup au PSG », a indiqué le journaliste sportif sur les antennes de RMC. Reste maintenant à voir ce que va décider le natif de Marseille pour son avenir proche.