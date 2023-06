Régulièrement annoncé sur le départ et dans le collimateur du PSG, Ousmane Dembélé a fait une importante mise au point sur son avenir avec le Barça.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé se sent bien au Barça

Arrivé à l’été 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 135 millions d’euros, Ousmane Dembélé se sent bien en Catalogne sous le maillot du FC Barcelone. À un an de la fin de son bail, l’ailier international français de 25 ans n’exclut donc pas d’acepter l’offre de prolongation jusqu’en juin 2027 transmise par sa direction.

« Tout se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle mon contrat jusqu’en 2027, mon agent va leur en parler. Je suis heureux dans l’équipe, et aussi chez moi à Barcelone. Nous verrons ce qui se passera (…) L’équipe est une famille. Je me sens très bien avec l’équipe et avec tout le monde », a déclaré l'ancien milieu de terrain offensif du Stade Rennais avant d'évoquer la rumeur l'envoyant constamment au Paris SG.

Ousmane Dembélé : « Il n’y a rien avec le PSG »

Si son nom a été moins cité cet été, il n’en demeure qu’Ousmane Dembélé est régulièrement placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain. Au terme de son engagement avec les Blaugranas en fin de saison dernière, le champion du monde 2018 était annoncé tout proche d’un retour en Ligue 1 pour évoluer sous les couleurs rouge et bleu avant de prolonger finalement avec le Barça. Mais selon le natif de Vernon, il n’y a rien avec le club de la capitale française. « Une arrivée au PSG ? Je ne sais pas pourquoi on parle autant du PSG. Cela doit être parce que c’est un club français. Mais il n’y avait rien et il n’y a rien avec le PSG », assure le protégé de Xavi Hernandez. Voilà qui est très clair.