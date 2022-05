PSG Mercato : 55M€, Xavi Hernandez veut bousculer le projet QSI !

Publié par JEAN-LUC D le 09 mai 2022 à 14:35

PSG Mercato : Assuré d’une place européenne la saison à venir, Xavi prépare déjà le prochain mercato et aurait des vues du côtés du Paris SG.

PSG Mercato : Xavi rêve toujours d’un cadre du projet QSI

À trois journées de la fin de la saison, Xavi Hernandez travaillerait déjà sur le prochain recrutement au FC Barcelone. Ancien maître à jouer et légende du FC Barcelone, l’actuel entraîneur du club catalan a toujours été un grand fan de Marco Verratti. Il y a quelques années, il réclamait d’ailleurs sa signature chez les Blaugranas.

« Je dirais que dans le football d'aujourd’hui, celui qui me ressemble le plus c’est Verratti. C’est un joueur qui me plaît, qui m’enchante. Techniquement, il a tout ce qu’il faut, il ne perd pas le ballon, il est capable de faire la dernière passe. Il est très important pour le PSG et ça me plairait de le voir à Barcelone. Je sais que le Barça a essayé de le recruter, mais c’est normal que le PSG ait voulu le retenir », expliquait Xavi Hernandez à propos de l’international italien de 29 ans.

Aujourd’hui sur le banc du Barça, le technicien de 42 ans n’aurait pas du tout oublié le « Petit Hibou » puisqu’il le réclamerait au Camp Nou. D’après les renseignements glanés par le quotidien Mundo Deportivo, le club espagnol envisagerait toujours de recruter Verratti. Dans l’esprit de Xavi, la star parisienne serait le complément idéal à Pedri dans le secteur médian, juste devant Frenkie De Jong dans un milieu de terrain à trois qui aurait fière allure. Joan Laporta et les siens n’excluraient donc pas une offensive cet été. Mais déloger le natif de Pescara de la capitale française apparaît comme une montagne insurmontable.

PSG Mercato : Marco Verratti hors de portée du Barça ?

Actuellement sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Marco Verratti serait encore très loin d’un départ du Paris Saint-Germain. Arrivé incognito en juillet 2012 en provenance de la Serie B, le champion d’Europe 2021 est un élément incontournable du projet QSI et la direction parisienne n’a pas encore programmé son départ. Bien au contraire, à en croire L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devraient prochainement se rapprocher du clan Verratti pour évoquer une prolongation de contrat. Évalué à 55 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le compatriote de Gianluigi Donnarumma n’est donc pas sur le marché et le Barça va s’en rendre compte une nouvelle fois dans les semaines à venir.